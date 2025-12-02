Conheça a história por trás de loja de games do camelódromo de Anápolis, que há 25 anos resiste onde muitos fecharam

Por trás da marca, Fernando contou ao Portal 6 como tudo começou com um sonho e um curso de eletrônica

Davi Galvão - 02 de dezembro de 2025

Estande da Nando Games. (Foto: Davi Galvão)

Quando se fala no camelódromo de Anápolis, se fala em história e mudança. Quem é anapolino raiz, sabe que várias lojas abriram e fecharam ao longo dos anos, uma realidade que só quem empreende sabe o quão difícil é. Assim, não é qualquer estabelecimento que consegue a façanha de se manter aberto e sendo referência por mais de 20 anos, como é o caso da Nando Games.

Desde o saudoso começo dos anos 2000, época na qual a criançada ia com o dinheirinho amassado no bolso para comprar três jogos de Playstation 2 por apenas R$ 10, a Nando Games já estava lá.

Por trás da marca já estabelecida no cenário anapolino e um rosto conhecido por vários, embora por vezes absorto em meio a um reparo de hardware, está Fernando Dantas de Moraes, nascido e criado na cidade.

Em entrevista ao Portal 6, ele detalhou como foi o começo da marca, 26 anos atrás, contando as dificuldades do processo e como, em uma percepção afiadíssima de uma lacuna no mercado, se estabeleceu como referência na área.

O que poucas pessoas sabem, ou se lembram, é que a loja não foi, inicialmente, erguida no camelô, mas sim em um pequeno ponto na Jaiara, quando Fernando, hoje aos 44 anos, acabara de atingir a maioridade.

Apesar da tenra idade, Fernando já tinha muito interesse pela área de jogos e também um curso de eletrônica pelo Senai. Aliado ao sonho de empreender, não faltou mais nada.

“Eu vi uma lacuna nesse nicho, tinha muita deficiência de manutenção, de venda aqui em Anápolis. Muita gente tinha que ir para Goiânia e ainda assim poucas pessoas faziam [reparos]”, comentou.

De volta ao passado

Na época, além da venda de jogos e reparos nos console, a Nando Games brevemente atuou como uma espécie de lan house, vendendo a hora para que a garotada anapolina, que não tinha meios de adquirir um videogame, pudessem jogar o clássico PlayStation 1.

“O povo pensa que não, que videogame é coisa nova, mas naquela época já tinha muita procura. A Nintendo estava bem forte, PlayStation estava começando a se popularizar. Depois veio o PS2 e aí a partir daí virou uma febre”, comentou.

Foi justamente na época de lançamento do PlayStation 2, no ano 2000, que o ponto da Jaiara migrou e todo o empreendimento se concentrou na banca do camelô.

A partir daí, também encerrou-se o sistema de “lan house” e a Nando Games focou exclusivamente na venda de games e assistência técnica especializada.

Novos tempos

De lá para cá, foram vários cursos e especializações na área e também em administração para que a Nando Games angariasse o renome que tem hoje.

Porém, um fator externo que Fernando admitiu ter mudado completamente o setor de assistência técnica de consoles foi a popularização da Internet.

“Antigamente, nossa, era muito difícil. Você precisava de uma peça específica, para fazer uma manutenção, não tinha como achar por aqui. Uma das únicas portas de entrada era o Paraguai e a questão da procedência também era um problema. Hoje em dia, precisou de algo, tem como achar sem sair de casa”, comentou.

Demanda

Atualmente, Fernando trabalha ao lado da esposa e de um colega, sendo este todo o quadro de funcionários atual da empresa. Apesar de enxuta, a equipe lida com uma demanda crescente e desafiadora, mas ainda assim, bastante fiel.

“Em média, a gente pega umas 400 a 500 manutenções para fazer todo mês. Ainda que uns 40% disso realmente não tenham conserto, é um fluxo muito grande”, comentou.

Para Fernando, essa demanda elevada é reflexo dos anos investidos no nicho e, como consequência, ao trabalho de boca a boca dos clientes, muitos tendo comprado o primeiro console ou jogos há décadas no começo da banca.

Além do serviço de assistência técnica em consoles e periféricos, a Nando Games também vende diversos acessórios do mundo gamer e atua com reparo de celulares.

