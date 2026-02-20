Levi Borges, colunista do Portal 6, é um dos engenheiros homenageados em sessão solene na Alego

Com trajetória na área desde 2013, profissional usa vídeos para compartilhar dicas essenciais na construção civil há quase um ano

Natália Sezil - 20 de fevereiro de 2026

Levi Borges, engenheiro colunista do Portal 6. (Foto: Elvis Diovany)

Levi Borges, colunista do Portal 6, é um dos profissionais homenageados pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) na noite desta sexta-feira (20). A sessão solene busca reconhecer engenheiros de Goiás e de Brasília.

“Rosto conhecido” dos leitores desde junho de 2025, Levi aborda diversos assuntos da engenharia civil. Fala, por exemplo, sobre dicas para acelerar uma obra, estratégias estruturais na construção de casas, os custos de embarcar em um novo imóvel e as “gambiarras” que devem ser evitadas.

Com trajetória na construção civil desde 2013, o profissional já participou de projetos estruturais como os viadutos da Avenida Brasil com a Avenida Goiás e da Avenida Amazílio de Lino, em Anápolis. Também fundou a Factum Engenharia, onde busca entregar resultados de qualidade.

Levi defende que não existe obra “mais importante” ou “menos importante” – ele explica que as diferencia entre o que é bem feito ou mal feito.

O profissional define que ser um dos homenageados na solenidade da Alego traz “muita honra e gratidão pelo reconhecimento”. A sessão, promovida pelo deputado estadual Veter Martins (UB), reúne aproximadamente 170 profissionais que receberão o Certificado de Mérito Legislativo.

