Aos 11 anos, anapolino conquista vice no Pan-Americano de Karatê e agora busca apoio para disputar Mundial
Garoto percorreu quatro dias de carro até Natal e agora encara o desafio de viabilizar recursos para representar o Brasil na competição internacional
O anapolino Geovanny Manoel Bosco Teixeira, de 11 anos, representou o Brasil no Pan-Americano de Karatê, que aconteceu no final do ano passado, em Natal (RN). E trouxe para Anápolis o título de vice-campeão.
Segundo a mãe, foi algo muito emocionante, principalmente pelo fato em que o garoto estava competindo na cidade natal de seu avô, que faleceu há 3 anos, e foi a saudade dele um dos motivos que o fizeram entrar para a luta.
Isso trouxe um grande simbolismo para essa vitória. Durante a viagem, ele também aproveitou para conhecer alguns tios e primos que ainda não tinha contato, aumentando a torcida pelo jovem.
Apesar da conquista, a família lembra que foram 4 dias de carro para ir a Natal e mais 4 para voltar. Os pais precisaram lutar para conseguir custear tudo, contando com a ajuda de amigos, familiares e a venda de uma rifa.
Agora, após o título, Geovanny foi classificado para participar do Campeonato Mundial de Karatê, que irá acontecer na cidade de Koper, na Eslovênia, entre os dias 22 a 25 de outubro de 2026.
Assim, a família tem um novo desafio para angariar recursos para essa nova etapa. E pensando nisso que os pais buscam patrocínio para o filho.
“Estamos atrás de patrocinador já que esse ano ele foi convocado para competir na Eslovênia. E esse ano tem muitos campeonatos sabe, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo”, disse Adriele, mãe de Geovanny em conversa ao Portal 6.
Apesar dos desafios com o deslocamento, o jovem está empenhado depois da última vitória, a mãe conta que o garoto já está treinando para os próximos campeonatos.
Em entrevista ao Portal 6, Geovanny fala com empolgação sobre a vitória: “Foi a melhor sensação da minha vida, porque era meu sonho participar de um Pan-Americano”.
O garoto também conta que tem uma rotina cheia, conciliando os estudos com os treinos: “Escola nova e novas matérias, aí tem que estudar muito… Eu saio da escola às 17h30 e vou direto para a academia às 18h. Treino até às 21h30”, diz Geovanny.
Adriele, mãe do jovem, deixa em aberto seu número de telefone, para que possíveis patrocinadores e pessoas que desejam ajudar de alguma maneira possam entrar em contato.
Contato: (62) 99300-8119 – Adriele, mãe de Geovanny.
