Engenheira formada pela UEG em Anápolis entra em lista das 50 mulheres da tecnologia na Noruega

Nomeação internacional destaca profissionais que se tornaram referência no setor tecnológico

(Foto: Reprodução)

A trajetória acadêmica iniciada em Anápolis levou a engenheira civil Carla Ferreira a conquistar reconhecimento internacional na área de tecnologia.

Criada na cidade e formada pela Universidade Estadual de Goiás (UEG), ela foi incluída na lista “Norges 50 fremste tech-kvinner 2026”, que reúne as 50 mulheres mais influentes do setor tecnológico na Noruega.

A seleção é organizada pela Abelia, associação ligada à Confederação das Empresas da Noruega, em parceria com a ODA-nettverk, uma das principais redes dedicadas à diversidade na tecnologia nos países nórdicos.

Carla nasceu em Tucuruí, no Pará, mas cresceu em Anápolis, onde se formou em Engenharia Civil pela UEG em 2006.

Após a graduação, seguiu para o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), onde fez mestrado na área de infraestrutura.

Durante esse período, trabalhou com pesquisas voltadas ao uso de geossintéticos em rodovias, tecnologia que ajuda a aumentar a durabilidade de estradas.

Posteriormente, atuou em grandes projetos de infraestrutura na construtora Camargo Corrêa, participando de obras ligadas a barragens, túneis, pontes e empreendimentos do setor de energia.

A carreira acadêmica seguiu com um doutorado em Engenharia de Petróleo e pesquisas relacionadas à modelagem matemática e análise de dados.

Atualmente, Carla vive na Noruega e trabalha na empresa DNV, onde lidera uma equipe dedicada a estudar riscos e confiabilidade de sistemas de inteligência artificial aplicados a infraestruturas críticas, como energia e transporte.

Para ela, o reconhecimento internacional também representa uma oportunidade de inspirar outras pessoas.

“Vejo esse reconhecimento como uma forma de mostrar que trajetórias internacionais podem começar em universidades públicas brasileiras”, afirmou.

