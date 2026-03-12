Engenheira formada pela UEG em Anápolis entra em lista das 50 mulheres da tecnologia na Noruega
Nomeação internacional destaca profissionais que se tornaram referência no setor tecnológico
A trajetória acadêmica iniciada em Anápolis levou a engenheira civil Carla Ferreira a conquistar reconhecimento internacional na área de tecnologia.
Criada na cidade e formada pela Universidade Estadual de Goiás (UEG), ela foi incluída na lista “Norges 50 fremste tech-kvinner 2026”, que reúne as 50 mulheres mais influentes do setor tecnológico na Noruega.
A seleção é organizada pela Abelia, associação ligada à Confederação das Empresas da Noruega, em parceria com a ODA-nettverk, uma das principais redes dedicadas à diversidade na tecnologia nos países nórdicos.
Carla nasceu em Tucuruí, no Pará, mas cresceu em Anápolis, onde se formou em Engenharia Civil pela UEG em 2006.
Após a graduação, seguiu para o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), onde fez mestrado na área de infraestrutura.
Durante esse período, trabalhou com pesquisas voltadas ao uso de geossintéticos em rodovias, tecnologia que ajuda a aumentar a durabilidade de estradas.
Posteriormente, atuou em grandes projetos de infraestrutura na construtora Camargo Corrêa, participando de obras ligadas a barragens, túneis, pontes e empreendimentos do setor de energia.
A carreira acadêmica seguiu com um doutorado em Engenharia de Petróleo e pesquisas relacionadas à modelagem matemática e análise de dados.
Atualmente, Carla vive na Noruega e trabalha na empresa DNV, onde lidera uma equipe dedicada a estudar riscos e confiabilidade de sistemas de inteligência artificial aplicados a infraestruturas críticas, como energia e transporte.
Para ela, o reconhecimento internacional também representa uma oportunidade de inspirar outras pessoas.
“Vejo esse reconhecimento como uma forma de mostrar que trajetórias internacionais podem começar em universidades públicas brasileiras”, afirmou.
