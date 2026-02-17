Chocolate zero gordura que surgiu na UFG é selecionado para programa de inovação da Unesco

Fundador Gustavo Rocha contou ao Portal 6 como a start-up começou e se tornou uma das 100 iniciativas mundiais escolhidas

Natália Sezil - 17 de fevereiro de 2026

Pesquisadores da UFG desenvolveram o Chocolate Mel de Cacau. (Foto: Acervo pessoal)

Na busca por melhorar a alimentação infantil e na ideia de desenvolver um chocolate mais sustentável, um pesquisador goiano alcançou o que poucos brasileiros foram capazes de fazer até então: ser selecionado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) para o programa “Youth Impact: Because You Matter”.

A iniciativa escolheu 100 projetos desenvolvidos pela juventude ao redor de todo o mundo. A proposta, em parceria com a Nestlé, buscava ideias que abordassem desafios por meio de ações climáticas e da sustentabilidade ambiental.

A Nutricandies atendeu a todas as expectativas. Fundada por Gustavo Rocha, doutor em Ciência e Tecnologia em Alimentos pela Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás (UFG), a start-up surgiu há nove anos justamente nos laboratórios da instituição.

Hoje, é um dos projetos incubados no Centro de Empreendedorismo e Incubação (CEI) da UFG. Tem como carro-chefe o Chocolate Mel de Cacau – o primeiro zero gordura do mundo, baixo em calorias, e com apenas três ingredientes.

Em entrevista ao Portal 6, Gustavo contou que este não foi o primeiro produto da start-up. Inicialmente, a ideia do engenheiro químico era desenvolver um chocolate que tivesse a base vegetal – usando, por exemplo, rúcula ou beterraba.

A pesquisa era feita justamente para melhorar a alimentação infantil a partir dos vegetais. A ideia de usar o mel de cacau só surgiu durante o estudo.

“Foi quando entramos em contato com produtores de cacau e percebemos que havia muitos resíduos que estavam sendo descartados. Um deles é o mel de cacau: um subproduto docinho, cheio de minerais e antioxidantes”, explicou.

O pesquisador relatou que o líquido, proveniente da polpa da fruta, é capaz de substituir o açúcar comum e tornar dispensável o uso da manteiga de cacau. No lugar, coloca-se cacau em pó, o que acaba deixando o chocolate pastoso.

Questionado sobre o gosto, Gustavo tranquiliza: “não fica um retrogosto. Na verdade, parece muito o sabor do meio-amargo. O produto está no mercado desde o ano passado, e os clientes confirmaram que é gostoso”, ri.

“É mais funcional, sustentável, nutritivo e saboroso”. Além do novo produto no mercado, a inovação significa uma nova renda aos produtores de cacau, que passam a usar um subproduto que estava sendo descartado até então.

Selecionado para a Unesco

A “jornada de formiguinha” que levou ao item final é trabalho de 20 mãos – dez pessoas, incluindo oito bolsistas que se juntaram à pesquisa por meio do CEI UFG, que apoia com a área administrativa, jurídica e de validação de cada fase do projeto.

“A inovação é um ambiente de muita incerteza, então é ótimo ter esse apoio”, afirma Gustavo. E destaca: “ser selecionado é uma satisfação muito grande. É o reconhecimento e a conclusão de um trabalho de anos”.

O pesquisador crava: “antes de ser empreendedor, eu já era cientista. Então o resultado mostra que segui o caminho certo, de levar a ciência para quem mais precisa. Esse é o papel da ciência”.

Estar dentro do “Youth Impact: Because You Matter” significa que o grupo passará por pelo menos seis meses de bolsas, capacitações e mentorias junto a grandes nomes do setor da inovação. Depois desse prazo, os pesquisadores irão se reunir na França, onde apresentarão as respectivas iniciativas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!