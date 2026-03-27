De Goiânia para Dubai: goiana conhece empresário indiano na internet e vive história de amor há 10 anos

Tudo começou com uma simples troca de likes pela internet, que se transformou em uma família de cinco

Davi Galvão - 27 de março de 2026

Sindy conheceu o marido, o empresário indiano Hamza Mohammed pela internet. (Foto: @sereiadodeserto)

Como regra geral, não é interessante dar muita atenção ou mesmo compartilhar informações pessoais com completos estranhos na internet. Mas para toda regra, há exceções. E foi exatamente assim que a goiana Sindy Guimarães Mohammed, hoje com 33 anos, conheceu, se apaixonou e casou-se com o empresário indiano Hamza Mohammed, de 31.

Sindy, hoje residente nos Emirados Árabes Unidos, trocou as ruas de Goiânia pela rotina em Sharjah após ser notada pelo empresário através de hashtag despretensiosa no Instagram e uma simples foto em um ponto de ônibus.

A história de amor que se transformou em um casamento de mais de 10 anos e três filhos começoui ainda em 2014.

Hamza encontrou uma foto da jovem, que cursava jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG), usando a hashtag #nerd. Na imagem, ela vestia uma camiseta de gato enquanto aguardava o transporte público.

“Era um pouco mais de 11 da noite pra mim, dia 16 pra ele, de madrugada. Eu estava com a minha mãe na cozinha e lembro de falar pra ela: ‘Um gringo acabou de comentar na minha foto. No perfil fala que ele é de Sharjah, Emirados Árabes. Onde diabos é isso?’ Na época, os Emirados Árabes não eram tão famosos, e o pessoal só sabia de Abu Dhabi por causa da Fórmula 1”, relembrou a jornalista no perfil Séria do Deserto, onde ela compartilha detalhes da vida do outro lado do globo.

Primeiro contato

Após sete meses de conversas diárias que atravessavam fusos horários, Sindy embarcou para os Emirados Árabes em 6 de outubro de 2014.

O primeiro encontro ocorreu no desembarque em Abu Dhabi, onde Hamza a esperava com flores, chocolates e bebidas geladas para mitigar o calor do deserto.

“Ele me contou que quando me viu saindo pelo portão, ficou em choque e se escondeu atrás de uma pilastra pra tentar se acalmar. Ele disse que fez isso porque me achou muito mais linda pessoalmente e não estava preparado. Pensou que eu não ia gostar dele”, revela Sindy.

Devido às rígidas leis locais da época, o cumprimento inicial foi restrito a um abraço contido.

Imersão na rotina goiana

A prova de fogo do relacionamento ocorreu quando Hamza decidiu retribuir a visita e conhecer a realidade da então estudante em Goiás. O empresário deixou o conforto de seus carros de luxo em Dubai para acompanhar a rotina acadêmica de Sindy na UFG.

Durante a estadia no Brasil, que durou até o final de 2014, o indiano entrou completamente no personagem e também pegou o coletivo para ir até o câmpus, especificamente as linhas 268 e 270, já bem conhecidas pelos estudantes.

“Ele foi comigo às aulas da faculdade, carregava minha mochila, almoçava salgado apressado entre uma aula e outra comigo, pegava ônibus. Foi muito meu parceiro. Ele ficou no Brasil até o dia 21 de janeiro de 2015, dia que embarquei de mala e cuia pra me mudar para os Emirados Árabes e me casar”, detalha a brasileira.

Adaptação cultural e matrimônio

Porém, por mais bela que fosse a relação dos dois, a oficialização da união exigiu o cumprimento de pesados trâmites burocráticos e religiosos sob a Lei Sharia.

“Antes de irmos para a Índia fazer as recepções de casamento, nos casamos no papel nos Emirados Árabes. Um homem muçulmano pode se casar com uma mulher que não seja, mas ela precisa acreditar em alguma outra religião por conta da Lei Sharia, que rege o governo islâmico do país”, explicou.

As celebrações foram divididas para contemplar ambas as origens. Em Mumbai, na Índia, seguiram as tradições locais com trajes típicos e a tradicional “chuva de dinheiro”. Posteriormente, uma cerimônia nos moldes ocidentais foi realizada, com vestido branco e troca de votos.

Dez anos depois, Sindy ainda as redes sociais para mostrar como o país se modernizou.

“As regras eram tão rígidas. Um casal sem estar casado não podia ficar em hotel juntos, não podia dormir junto, tinha lei até que falava sobre uma mulher solteira estar sozinha em um carro com um homem solteiro que não era ‘de família’. Essas leis todas caíram hoje. Muitas vezes, quando o Hamza e eu conversamos a respeito, percebemos o quanto as coisas mudaram. O que é ótimo, mas foi uma grande aventura para nós”, conclui.

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