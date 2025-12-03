Boa notícia para beneficiários do INSS com cartão final 1, 2, 3, 4 e 5

Instituto inicia em dezembro o repasse de novembro para quem recebe acima de um salário mínimo; calendário segue número final do benefício

Isabella Valverde - 03 de dezembro de 2025

Imagem ilustrativa de cédulas de dinheiro. (Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deu início, nos primeiros dias de dezembro, ao pagamento referente ao mês de novembro para os segurados que recebem acima de um salário mínimo.

Como ocorre todos os anos, esse grupo recebe depois dos beneficiários que ganham até um salário, cuja liberação ocorreu ainda no fim de novembro.

Para saber exatamente quando o valor cairá na conta, o aposentado ou pensionista deve conferir o último número do cartão de benefício — desconsiderando o dígito verificador. A estrutura do calendário permanece a mesma, organizada de forma escalonada para evitar congestionamentos bancários e garantir previsibilidade mensal.

As liberações começaram no dia 1º de dezembro, atendendo primeiros os segurados com cartões terminados em 1 e 6. No dia seguinte foi a vez dos finais 2 e 7, seguindo a ordem tradicional até completar todos os grupos em cinco dias consecutivos.

Datas de pagamento

– Final 1 e 6: 1º/12;

– Final 2 e 7: 2/12;

Final 3 e 8: 3/12;

Final 4 e 9: 4/12;

Final 5 e 0: 5/12.

Essa diferença entre quem recebe até um salário mínimo e quem ganha acima dele ocorre por causa da divisão anual adotada pelo INSS.

Assim, enquanto os primeiros tiveram o dinheiro liberado entre 24 de novembro e o começo de dezembro, o segundo grupo foi mantido para o início do novo mês.

Apesar da separação por faixas salariais, o instituto preservou a forma tradicional de organização do calendário. A consulta pode ser feita facilmente pelo site ou aplicativo do Meu INSS, além da central telefônica 135, disponível para quem prefere atendimento direto.

Os bancos reforçam a importância de manter dados atualizados, como endereço e instituição de recebimento, para evitar atrasos no repasse.

Também alertam que o segurado deve redobrar a atenção com golpes: o INSS não solicita informações pessoais por WhatsApp e nunca condiciona o pagamento à confirmação por links externos.

Com o cronograma definido, o repasse de novembro reforça o orçamento de milhões de aposentados e pensionistas, ajudando a movimentar a economia enquanto garante organização e segurança financeira aos segurados.

