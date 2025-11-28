Nova tecnologia de pagamento pela biometria da mão chega ao Brasil

Sistema promete mais segurança e praticidade ao substituir cartões e celulares por autenticação pela palma da mão

Pedro Ribeiro - 28 de novembro de 2025

(Foto: Divulgação/Tecban)

O Brasil está prestes a dar um passo importante no avanço dos meios de pagamento com a chegada de uma tecnologia que usa a palma da mão como chave de identificação. A novidade, desenvolvida pelas empresas Tecban e Elo, pretende tornar o processo de compra mais rápido, seguro e simples para consumidores e lojistas.

A solução está em fase final de testes e deve começar a ser adotada por diversos estabelecimentos nos próximos meses. A ideia é permitir que o usuário realize pagamentos sem precisar carregar cartões ou celular — basta aproximar a mão do leitor para concluir a transação.

Como funciona a tecnologia da palma da mão

O sistema utiliza sensores que projetam luz infravermelha para identificar o padrão de veias da palma, uma característica única de cada pessoa. Esse desenho interno é convertido em um modelo matemático protegido, que valida a identidade do cliente no momento do pagamento.

Para usar o recurso, o consumidor deve fazer um cadastro em um dispositivo multibiométrico e confirmar seus dados com a instituição financeira. Após essa etapa inicial, qualquer pagamento pode ser feito apenas posicionando a mão sobre o leitor.

Impacto no mercado e onde a tecnologia será usada

Batizado de Palma ID, o sistema permitirá pagamentos no crédito, débito e Pix. A implantação começará por supermercados e restaurantes, locais onde o fluxo de clientes é alto e a agilidade no caixa faz diferença.

A expectativa é que o método reduza filas, aumente a eficiência operacional e eleve o nível de segurança nas transações — seguindo o exemplo de países como a China, que já incorporaram tecnologias biométricas ao consumo diário.

Por que o método é considerado mais seguro

Diferente de impressões digitais ou reconhecimento facial, a biometria da palma se baseia em características internas do corpo, praticamente impossíveis de copiar ou falsificar. Além disso, o sistema conta com várias camadas de proteção para evitar acessos indevidos, atendendo aos padrões mais rigorosos de segurança já utilizados em cartões tradicionais.

Com isso, o uso da palma da mão pode se tornar não apenas uma tendência, mas um novo padrão na forma como os brasileiros pagam por suas compras.

