Justiça anula mandado de prisão contra Carlinhos Cachoeira após decisão de desembargador

Magistrado entendeu que prisão seria ineficaz para garantir pagamento do débito

Gabriella Pinheiro - 03 de dezembro de 2025

Imagem ilustrativa de Carlinhos Cachoeira. (Foto: Reprodução)

O Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) revogou, nesta quarta-feira (03), o mandado de prisão contra Carlos Augusto Almeida Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira.

A decisão foi proferida pelo desembargador Adegmar José Ferreira e anulou a ordem judicial referente à dívida de pensão à ex-esposa do réu, Andressa Mendonça, com quem ele tem uma filha.

Conforme determinado anteriormente pela 6ª Vara de Família de Goiânia, no último mês, a detenção pelo atraso no pagamento havia sido arbitrada em R$ 1,175 milhão. Apesar da determinação, ele não chegou a ser preso.

Na nova decisão, o magistrado acatou a defesa de Carlinhos, representada pelo advogado Arthur Paulino, que argumentou “impossibilidade absoluta de pagamento do débito alimentar” e “ausência de urgência alimentar”, em decorrência das condições da mãe da criança.

“Para além da desproporcionalidade do valor fixado a título de verba alimentar (120 salários mínimos mensais), que ocasionou dívida alimentícia supostamente acumulada em R$ 1.175.302,92, foram acostados aos autos documentos que evidenciam a impossibilidade de pagamento do débito alimentar por parte do paciente, em razão de dívida fiscal, IRPF zerado e certidão negativa de bens”, destacou Adegmar

Por fim, o desembargador entendeu que a detenção seria ineficaz para garantir o pagamento do débito.

