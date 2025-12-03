Invasão e disputa judicial: como guerra entre Andressa e Cachoeira virou caso de polícia

Ex-esposa de Carlinhos Cachoeira foi detida em Goiânia após invadir escritório de advocacia

Davi Galvão - 03 de dezembro de 2025

Confusão ocorreu por conta de um imóvel no centro da disputa judicial entre Andressa Melo e Carlinhos Cachoeira. (Foto: Reprodução)

A advogada Andressa Melo, ex-esposa do empresário Carlos Augusto de Almeida Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira, foi detida e conduzida à Central de Flagrantes de Goiânia na terça-feira (02). O incidente ocorreu após ela invadir o escritório de advocacia que representa seu ex-marido.

Após ser ouvida pelas autoridades, Andressa foi liberada, mas autuada pelos crimes de exercício arbitrário das próprias razões e injúria.

O conflito teve início quando Andressa, acompanhada por um grupo de aproximadamente dez homens, teria ordenado o arrombamento do portão do imóvel com o objetivo de retirar documentos e objetos pessoais. A ação contraria uma decisão judicial que a proíbe de acessar o local enquanto o processo de partilha de bens do casal estiver em andamento.

Desde setembro, o imóvel está judicialmente bloqueado, após a Justiça negar um pedido de Andressa para utilizá-lo.

Em declaração ao jornal O Popular, o advogado Matheus Hanun, que atualmente ocupa o escritório, relatou que o grupo liderado por Andressa arrombou o portão e subtraiu móveis, objetos e documentos.

Dois seguranças que a acompanhavam também foram detidos, acusados de se passarem por policiais durante a ação, e foram autuados por exercício arbitrário das próprias razões e falsa identidade.

Vale destacar que, após a condução de Andressa à delegacia, voltou a circular nas redes sociais um vídeo no qual uma mulher, que seria a ex-esposa de Cachoeira, é vista ameaçando ele com uma faca apontada no pescoço.

Porém, a data exata das imagens ainda é desconhecida e não é possível determinar se há relação com o caso desta terça-feira (02).

A disputa judicial pelo imóvel

Localizado no Parque das Laranjeiras, o imóvel tornou-se o epicentro de uma complexa batalha judicial. Embora pertença a Carlinhos Cachoeira desde 2012, a propriedade foi transferida para uma empresa de Andressa em 2017. O local abrigou um escritório da advogada até o final do ano passado.

Atualmente, a posse do imóvel está sob disputa no Juízo da Família como parte do processo de divórcio, o que impede a ocupação ou disposição por qualquer uma das partes.

Anteriormente, Andressa já havia solicitado à Justiça a restituição e o livre acesso ao local, alegando a necessidade de exercer suas atividades profissionais, mas o pedido foi indeferido.

Mandado de prisão contra Cachoeira

Paralelamente, Carlinhos Cachoeira continua com um mandado de prisão civil em aberto, expedido pela 6ª Vara de Família de Goiânia. A ordem de prisão, com duração de 70 dias, refere-se a uma dívida de pensão alimentícia superior a R$ 1,17 milhão, movida por Andressa.

Apesar de tentativas de acordo, o valor não foi quitado, e a Justiça manteve a ordem de captura no final de novembro.

A defesa de Cachoeira afirma que ele está em Goiânia e “à disposição”, mas ele não se apresentou às autoridades nem foi localizado para o cumprimento do mandado, que pode ser executado a qualquer momento.

