INSS libera aumento de 25% na aposentadoria: veja quem tem direito e como solicitar

Benefício adicional é concedido apenas para segurados que recebem aposentadoria por incapacidade e comprovam necessidade de ajuda permanente no dia a dia

Gabriel Yuri Souto - 04 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

A aposentadoria por incapacidade permite que o beneficiário solicite um aumento de 25% no valor mensal quando precisa de ajuda contínua para realizar tarefas básicas.

Apesar de pouco conhecido, o adicional pode elevar o benefício acima do teto previdenciário, desde que o segurado comprove que depende de outra pessoa para atividades essenciais. Esse processo exige análise criteriosa do INSS, mas representa um suporte real para quem vive com limitações severas.

Dependência permanente é o critério central para liberar o aumento

O INSS mantém uma lista oficial com situações que costumam garantir o acréscimo de 25%, incluindo cegueira total, perda de membros, paralisias graves, alterações mentais severas, doenças que deixam o segurado acamado e incapacidade total para atividades diárias. Essa relação aparece no documento analisado e orienta a concessão do benefício

Contudo, a análise não se limita ao que está na lista. Casos como Alzheimer avançado, sequelas incapacitantes de AVC, Parkinson severo e doenças degenerativas também podem justificar o aumento, pois impedem que o segurado tenha autonomia.

A Justiça reconhece repetidamente que a dependência permanente — e não apenas a doença — é o fator decisivo.

Perícia médica define se o segurado realmente precisa do acréscimo

Assim que a solicitação é registrada, o INSS convoca o beneficiário para perícia médica e, em alguns casos, avaliação social.

Laudos atualizados, relatórios de especialistas, exames e até declarações de familiares ajudam a comprovar a necessidade de auxílio contínuo.

Depois da análise, o órgão decide se o aumento será concedido. Caso aprovado, o valor da aposentadoria sobe imediatamente e pode ultrapassar o teto — uma possibilidade rara dentro das regras da Previdência.

Solicitação pode ser feita pelo celular sem precisar ir ao INSS

Apesar das regras específicas, pedir o aumento de 25% é um processo simples. Tudo começa pelo aplicativo Meu INSS, onde o segurado acessa sua conta, digita “Acréscimo de 25%” na busca e seleciona o serviço correspondente.

Em seguida, basta preencher as informações solicitadas e anexar os documentos pessoais e médicos que comprovem a necessidade de ajuda permanente. Esses arquivos devem incluir laudos, relatórios, exames e documentos de identificação, conforme orienta o material de referência.

Depois de enviar a solicitação, o próprio aplicativo mostra o andamento do pedido. Caso o INSS precise de mais informações, o segurado recebe aviso na área de notificações.

Se houver convocação para perícia, o comparecimento é obrigatório na data marcada, já que essa avaliação é decisiva para comprovar a incapacidade.

O prazo médio para o INSS concluir o processo é de 45 dias úteis, com consulta disponível no próprio Meu INSS.

Debate no STF pode ampliar alcance do benefício

Embora o aumento só valha hoje para quem recebe aposentadoria por incapacidade permanente, o Supremo Tribunal Federal discute a possibilidade de estender o adicional para outros tipos de aposentadoria.

Ainda não há decisão final, mas o tema movimenta especialistas e pode impactar milhões de brasileiros nos próximos anos.

