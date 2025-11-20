Mulher encontra suposta amante de marido em posto de Anápolis e situação acaba na delegacia

Loja de conveniência do estabelecimento chegou a ser danificada com ele tentando escapar dela

Paulo Roberto Belém - 20 de novembro de 2025

Confusão aconteceu em uma conveniência em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 38 anos, partiu para cima do marido em uma loja de conveniência de um posto de combustíveis em Anápolis na noite desta quinta-feira (21), após encontrar com a suposta amante do companheiro no local.

A Polícia Militar (PM) precisou ser acionada e no estabelecimento que fica na rotatória da GO-222, saída para Nerópolis.

As testemunhas que lá estavam apontam que a confusão começou com uma discussão do casal, até chegar ao momento em que a esposa teria arremessado copos em direção ao marido.

Ele precisou se esconder atrás do balcão da loja de conveniência para não ser atingido.

No momento da chegada dos militares, a suposta amante já havia deixado o local e não foi encontrada.

Os demais envolvidos, inclusive a responsável pelo estabelecimento, foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Anápolis. Lá ela demonstrou interesse em representar contra o casal pelos danos que teve e também por ter se ferido durante a confusão.

