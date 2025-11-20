Mulher encontra suposta amante de marido em posto de Anápolis e situação acaba na delegacia
Loja de conveniência do estabelecimento chegou a ser danificada com ele tentando escapar dela
Uma mulher, de 38 anos, partiu para cima do marido em uma loja de conveniência de um posto de combustíveis em Anápolis na noite desta quinta-feira (21), após encontrar com a suposta amante do companheiro no local.
A Polícia Militar (PM) precisou ser acionada e no estabelecimento que fica na rotatória da GO-222, saída para Nerópolis.
As testemunhas que lá estavam apontam que a confusão começou com uma discussão do casal, até chegar ao momento em que a esposa teria arremessado copos em direção ao marido.
Ele precisou se esconder atrás do balcão da loja de conveniência para não ser atingido.
No momento da chegada dos militares, a suposta amante já havia deixado o local e não foi encontrada.
Os demais envolvidos, inclusive a responsável pelo estabelecimento, foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Anápolis. Lá ela demonstrou interesse em representar contra o casal pelos danos que teve e também por ter se ferido durante a confusão.
CONFUSÃO 👊 Mulher encontra suposta amante de marido em posto de Anápolis e situação acaba na delegacia
Leia: https://t.co/VbxMezExY5 pic.twitter.com/enEH075M96
— Portal 6 (@portal6noticias) November 21, 2025
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!