Filme sobre Jair Bolsonaro tem primeiras imagens vazadas na internet

Nas filmagens, é possível ver Caviezel usando uma camisa verde e amarela com uma estampa em que se lê "meu partido é o Brasil"

Folhapress - 07 de dezembro de 2025

Ex-presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Felipe Marques/Zimel Press/Folhapress)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Circulam na internet imagens e vídeos que mostram o ator americano Jim Caviezel dando vida ao ex-presidente Jair Bolsonaro no filme “Dark Horse”, longa que deve narrar os momentos do ex-presidente após ser vítima de um esfaqueamento em Juiz de Fora (MG), em 2018.

Nas filmagens, é possível ver Caviezel usando uma camisa verde e amarela com uma estampa em que se lê “meu partido é o Brasil”. Ele está em cima de um palanque, enquanto é ovacionado por dezenas de pessoas. Atrás dele, parte do público agita bandeiras com o rosto do político.

Como mostrou a Folha, o filme começou a ser rodado em São Paulo em outubro. A primeira locação de filmagem foi no Hospital Indianópolis, na zona sul da capital paulista.

O filme é dirigido por Cyrus Nowrasteh, cineasta americano de origem iraniana. Ele tem em seu currículo filmes como “Infidel”, “O Jovem Messias” e “O Apedrejamento de Soraya M.”, segundo o Internet Movie Database.

O roteiro do filme contém a informação de que é baseado “em uma história real escrita por Mario Frias intitulado ‘Capitão do Povo'”.

Segundo fontes ouvidas pela Folha, o filme tem produção de Eduardo Verástegui, que produziu “Som da Liberdade”, filme de 2023 que fez um enorme sucesso entre o público de direita e conservador.