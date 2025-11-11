Abertas inscrições para novo concurso da Alego com salários de até R$ 10 mil

Funções são para candidatos com nível médio ou superior e selecionados terão jornada de trabalho será de 6 horas

Gabriella Pinheiro - 11 de novembro de 2025

Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). (Foto: Carlos Costa)

A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) abriu as inscrições do novo concurso público da Casa, com vagas para diferentes áreas de atuação.

No total, estão sendo ofertadas 101 oportunidades para os cargos de Assistente Legislativo, Analista Legislativo e Policial Legislativo.

Os interessados podem se inscrever até às 16h do dia 10 de dezembro por meio do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) – banca responsável pelo certame. O valor da taxa varia entre R$ 120 e R$ 195.

Todos os candidatos serão submetidos a prova objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório.

Para parte deles, haverá prova de conhecimentos práticos, avaliação psicológica, prova de aptidão física, prova de títulos, avaliação biopsicossocial e heteroidentificação.

No caso dos cargos de Analista Legislativo, é necessário ter nível de escolaridade superior. A remuneração é de R$ 10.150,33 e a jornada de trabalho é de seis horas.

Já para as funções de nível médio, a carga horária é a mesma e o salário é de R$ 7.408,90.

Mais informações sobre o concurso público estão disponíveis no edital.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!