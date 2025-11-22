Alego faz importante alerta sobre tentativas de golpe em concurso com salários de mais de R$ 10 mil

Casa Legislativa foi às redes sociais divulgar a forma corretar de realizar o processo

Paulo Roberto Belém - 22 de novembro de 2025

Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). (Foto: Carlos Costa)

A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) chamou a atenção para golpes no concurso que está com inscrições abertas para contratar interessados em atuar na Casa Legislativa, pagando salários de até R$ 10.150,33.

Em uma publicação no Instagram, o presidente da Assembleia, Bruno Peixoto (UB), alertou sobre o que considerou como “falsos sites”, que foram identificados pela Diretoria de Tecnologia do órgão parlamentar. “Já informamos à Polícia Civil (PC)”, destacou.

Assim, foi chamada a atenção para que as inscrições sejam realizadas exclusivamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca realizadora do processo.

Sobre o concurso

No total, estão sendo ofertadas 101 oportunidades para os cargos de Assistente Legislativo, Analista Legislativo e Policial Legislativo.

Todos os candidatos serão submetidos a prova objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, no dia 08 de fevereiro de 2026.

Parte deles deverão também concluir prova de conhecimentos práticos, avaliação psicológica, prova de aptidão física, prova de títulos, avaliação biopsicossocial e heteroidentificação.

No caso dos cargos de Analista Legislativo, é necessário ter nível de escolaridade superior. A remuneração é de R$ 10.150,33 e a jornada de trabalho é de seis horas.

Já para as funções de nível médio, a carga horária é a mesma e o salário é de R$ 7.408,90.

Mais informações sobre o concurso público estão disponíveis no edital, que pode ser acessado aqui clicando.

