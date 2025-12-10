Câmeras mostram quando cantor sertanejo é assaltado em parque de Goiânia

Cena, que levou poucos segundos, aconteceu em bairro nobre da capital

Natália Sezil - 10 de dezembro de 2025

Cantor sertanejo, João Victor foi surpreendido com um assalto enquanto andava no Parque Flamboyant. (Foto: Reprodução)

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o cantor João Victor Muller, que faz dupla com o irmão Pedro Henrique, foi surpreendido com um assalto no Parque Flamboyant, localizado no Jardim Goiás, bairro nobre da capital.

Segundo o artista sertanejo, ele havia descido de um residencial próximo para buscar uma água de coco com a cunhada, no final da tarde desta terça-feira (10).

João Victor contou que a situação acontece constantemente, e disse que já estava voltando para casa. Desta vez, no entanto, foi surpreendido por um homem que passava pedalando uma bicicleta.

As imagens mostram todo o momento. É possível ver que o suspeito tenta tirar a corrente de ouro do artista. Ambos caem ao chão, e João Victor tenta recuperar o item.

O cantor chega a empurrar o homem, por conta do susto, mas logo muda de ideia: “na hora pensei melhor, e vai que acontecesse algo pior”, pondera. Apesar de ter sofrido escoriações, o artista celebrou que ninguém feriu.

Pedro Henrique também detalhou a cena vivida pelo irmão pelo próprio ponto de vista. Ele disse que estava na academia do condomínio onde moram, de onde conseguia observar o que acontecia do lado de fora.

Mesmo assim, o jovem só percebeu a situação quando um profissional gritou: “olha a briga“. Diante do cenário, ele diz ter descido as escadas correndo, e explica ter procurado o suposto assaltante, mas sem sucesso.

A Polícia Militar (PM) atendeu à ocorrência, que foi formalmente registrada. Agora, cabe às autoridades localizar o suspeito e tomar as devidas providências.

