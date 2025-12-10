Não é Goiânia nem Palmas: a capital mais quente do Brasil cuja sensação térmica já ultrapassou os 55 °C

Em alguns dias, moradores relatam a sensação de estar dentro de uma “panela gigante”, expressão que já virou parte da cultura local

Pedro Ribeiro - 10 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Quando falamos em calor extremo, muita gente tenta adivinhar qual é a capital mais quente do país.

A surpresa vem logo na primeira busca, porque a capital mais quente costuma ser associada a cidades do Centro-Oeste ou Norte.

E isso faz sentido, já que essas regiões enfrentam temperaturas elevadas durante boa parte do ano.

No entanto, existe uma capital mais quente que supera todas as expectativas e que já registrou sensação térmica acima de 55 °C, algo que impressiona qualquer pessoa.

A capital que lidera os recordes de calor no Brasil

Estamos falando de Cuiabá, uma cidade marcada por temperaturas tão altas que já se tornaram parte da identidade local.

Localizada no coração do Centro-Oeste, ela convive com verões longos, clima seco e picos de calor que chamam atenção de meteorologistas e turistas.

Assim, não é por acaso que Cuiabá ganhou o título de capital mais quente do Brasil.

Além disso, a cidade está situada em uma região de baixas altitudes e cercada por áreas de vegetação típica do cerrado, o que contribui para o aumento da temperatura.

Quando o índice de umidade cai, a sensação térmica dispara.

Em alguns dias, moradores relatam a sensação de estar dentro de uma “panelona”, expressão que já virou parte do humor local.

Sensação térmica que assusta até quem já mora lá

A sensação térmica acima dos 55 °C ocorreu em períodos de calor extremo associados à baixa umidade do ar.

Nessas situações, o corpo perde água mais rápido e sente o calor de forma muito mais intensa.

Além disso, ventos quentes e noites abafadas fazem com que o alívio seja quase inexistente.

Por isso, quem visita a cidade em meses mais quentes recebe a recomendação de se hidratar o tempo todo, usar roupas leves e evitar longas exposições ao sol.

Por que Cuiabá esquenta tanto

Vários fatores explicam o calor constante. Entre eles:

• Posição geográfica no Centro-Oeste;

• Clima tropical semiúmido;

• Longos períodos sem chuva;

• Presença de áreas urbanas amplas que absorvem e retêm calor.

Além disso, a combinação entre temperaturas muito altas e pouca circulação de ar cria um ambiente ideal para recordes nacionais.

A capital mais quente se destaca não apenas pelos números, mas pela intensidade do calor sentido no dia a dia.

Curiosidades sobre a cidade e seu clima

Cuiabá é conhecida como “portal do Pantanal” e tem importância histórica e cultural no Brasil.

Mesmo com tanto calor, a cidade recebe visitantes o ano inteiro, especialmente por ser ponto de partida para rotas turísticas, gastronômicas e ecológicas.

Outra curiosidade é que até os moradores mais acostumados precisam redobrar cuidados durante a seca, quando a umidade do ar pode cair para níveis comparáveis ao deserto do Saara.

Apesar dos desafios, a cidade mantém suas tradições, sua culinária marcante e seu charme regional.

E, claro, mantém firme a reputação de capital mais quente do país.

