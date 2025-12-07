Não é Goiás, nem Rondônia ou Acre: conheça o estado brasileiro que está mais longe do mar

Mesmo tão longe do oceano, a região se mantém ativa, estratégica e de potencial econômico

Pedro Ribeiro - 07 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Se você já tentou adivinhar qual é o estado brasileiro mais distante do mar, talvez tenha pensado em Goiás, Rondônia ou até no Acre.

No entanto, a resposta surpreende muita gente.

Esse tipo de curiosidade desperta o interesse porque mostra como o território do Brasil é diverso e repleto de características que nem sempre conhecemos.

A distância do mar e o tamanho do território

O Brasil tem dimensões continentais, e isso faz com que alguns estados estejam muito afastados do litoral.

Quanto maior a área, mais possibilidades existem de que seu ponto central fique distante do oceano.

No caso do estado brasileiro mais longe do mar, o que mais chama atenção é justamente a combinação entre território amplo e localização estratégica no Centro-Oeste.

Por que ele está tão distante

O ponto mais afastado do litoral brasileiro fica a mais de 1.500 quilômetros do mar.

Essa distância é resultado direto da posição geográfica no interior do país e das fronteiras amplas com outras regiões.

Mesmo assim, esse estado é conhecido por ser um importante polo agrícola, pecuário e de biodiversidade, mostrando que estar longe do mar não impede desenvolvimento econômico e natural.

O estado brasileiro mais longe do mar

Quem ocupa esse título é o Mato Grosso. Ele é o estado com o ponto mais distante do litoral, localizado próximo ao município de Barra do Garças.

Apesar disso, o estado é marcado por uma natureza rica, como partes do Pantanal, da Amazônia e do Cerrado, além de produzir grande parte dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros.

A ausência do mar não diminui sua importância; pelo contrário, reforça sua força interna.

Como essa distância influencia a região

Embora não tenha acesso ao mar, o Mato Grosso tem rotas de transporte eficientes, logística forte e papel fundamental na exportação agrícola.

Estradas, ferrovias e hidrovias ajudam a levar produtos até portos em outros estados, o que mostra como o país se integra mesmo com grandes distâncias internas.

