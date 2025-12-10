PM é acionada após estudantes entrarem com pistola em colégio estadual de Anápolis

Responsáveis também foram chamados, assim como o Conselho Tutelar

Natália Sezil - 10 de dezembro de 2025

Estudantes do Colégio Estadual Castelo Branco foram flagrados com uma pistola de brinquedo na mochila. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) e o Conselho Tutelar foram acionados após dois estudantes de um colégio estadual de Anápolis entrarem na instituição portando uma arma de brinquedo, nesta quarta-feira (10).

O caso aconteceu no Colégio Estadual Castelo Branco, localizado na Vila São Vicente. Tudo começou quando dois alunos do 8º ano foram flagrados com uma arma tipo pistola dentro da mochila.

Questionados após inspeção escolar, eles teriam dito que estavam com o objeto porque queriam trocá-lo por uma bicicleta.

Diante do ocorrido, a coordenação contatou os responsáveis pelos estudantes, chamados a comparecer ao colégio para que a situação fosse explicada, e também acionou as autoridades.

A arma de brinquedo foi devolvida à direção da instituição, que foi instruída que os próximos passos imediatos do caso ficariam sob tutela da PM.

O Portal 6 tentou contato com a Secretaria de Estado de Educação de Goiás (Seduc), pedindo por um posicionamento, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto.

