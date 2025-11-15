Influenciados por vídeo no TikTok, estudantes de Goiás fazem “brisadeiro”, mas receita dá errado e eles vão parar no hospital

Grupo apresentou intoxicação após consumir o doce com maconha preparado por dois colegas antes de chegarem à escola

Isabella Valverde - 15 de novembro de 2025

(Imagem: Divulgação)

Quinze estudantes da Escola Estadual Agnelo Ribeiro, no distrito de Roselândia, em Bela Vista de Goiás, ficaram intoxicados depois de comerem um “brisadeiro” preparado por dois colegas que tentaram reproduzir uma receita vista no TikTok.

O caso ocorreu na sexta-feira (14) e, segundo boletim médico, a mistura com maconha provocou euforia, náusea e mal-estar, levando todo o grupo ao Hospital Municipal de Bela Vista de Goiás.

Os alunos, com idades entre 09 e 14 anos, foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e liberados no período da tarde, após apresentarem sinais vitais estáveis. A direção da escola comunicou pais e responsáveis.

Os dois adolescentes suspeitos de fazer o doce foram apreendidos e relataram à Polícia Civil (PC) que decidiram misturar a droga ao brigadeiro após assistirem à receita na plataforma.

De acordo com a PC, eles foram autuados por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

A Secretaria de Educação do Estado de Goiás (Seduc-GO) afirmou, em nota, que o consumo do brisadeiro ocorreu antes da entrada dos alunos na escola.

A pasta destacou que a equipe gestora prestou os primeiros atendimentos e acompanhou o encaminhamento ao hospital. A Coordenação Regional de Educação de Piracanjuba e a Superintendência de Segurança Escolar também monitoram o caso.

