Ex-engenheiros da BYD e Huawei desenvolvem motor capaz de transformar qualquer bicicleta normal em elétrica

Dispositivo leve e potente converte bicicletas convencionais em elétricas em poucos minutos, com autonomia de até 90 km

Magno Oliver - 05 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Um grupo de ex-engenheiros da BYD e da Huawei criou uma solução que pode mudar a forma como as pessoas se locomovem nas cidades.

A startup chinesa apresentou o Kamingo, um motor elétrico ultracompacto que transforma qualquer bicicleta comum em elétrica em questão de minutos — sem ferramentas, cabos ou adaptações complexas.

Com apenas 900 gramas, o Kamingo é o menor motor elétrico do mundo para bicicletas. Apesar do tamanho reduzido, ele entrega potência máxima de 750 W e torque de 40 Nm, garantindo desempenho sólido até mesmo em subidas e terrenos irregulares.

O sistema opera por tração por fricção, acoplado diretamente à roda traseira, o que proporciona uma condução suave e silenciosa.

A bateria é outro destaque: tem formato de garrafa d’água, pesa 1,4 kg e pode ser instalada no suporte tradicional da bike.

Sua autonomia chega a 90 km, variando conforme o relevo e o modo de uso. O carregamento é simples e pode ser feito em qualquer tomada comum, já que o componente é removível.

A instalação leva cerca de três minutos e o controle eletrônico fica fixado no guidão, com uma tela colorida que mostra velocidade, distância percorrida e nível da bateria. O motor oferece três modos de condução:

Standby, que permite pedalar normalmente;

Assistência, que reduz o esforço físico durante o trajeto;

Cruzeiro, que move a bicicleta automaticamente, respeitando o limite legal de velocidade de 32 km/h.

Leve, eficiente e fácil de usar, o Kamingo promete ser uma alternativa prática e sustentável para quem deseja entrar no universo das bicicletas elétricas sem abrir mão do modelo que já possui.