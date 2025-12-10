Prefeitura de Anápolis resgata idoso de 81 anos que estava vivendo em meio ao lixo

Força-tarefa foi acionada para realizar limpeza do imóvel e prestar auxílio ao morador

Paulo Roberto Belém - 10 de dezembro de 2025

Imóvel que acumulava lixo e entulho fica localizado no bairro Boa Vista. (Foto: Reprodução)

Uma força-tarefa foi realizada nesta quarta-feira (10), envolvendo vários órgãos da Prefeitura de Anápolis, para a retirada de uma grande quantidade de lixo e entulhos acumulados de uma residência localizada no bairro Boa Vista.

A Vigilância Sanitária disse que com a denúncia anônima, foi possível realizar a limpeza total do imóvel, em que um idoso, de 81 anos, vivia em situação de insalubridade.

Ao Repórter Anápolis, o diretor da pasta, Daniel Soares, explicou como atuaram. “Inicialmente, encaminhamos os agentes de combate a dengue, onde fizeram o levantamento e realmente constataram um acúmulo de água”, afirmou.

Mas não só isso foi constatado como irregular, explicou o servidor. “Tem toda uma situação de lixo, de entulhos que esse senhor foi acumulando, ao longo dos anos”, citou.

A situação exigiu, inclusive, a assistência social e agentes de saúde para resolver o que Daniel classificou como “conjunto de situações que tem que ser resolvido”.

Imagens divulgadas pela Prefeitura de Anápolis mostram o trabalho das equipes e a retirada de uma grande quantidade de lixo e entulhos do imóvel. O Executivo não informou o que foi retirado da residência.

“Não sei de nada”, diz idoso

O Repórter Anápolis também falou com o idoso suspeito pela situação. Questionado, o morador negou que ele seria o responsável pelo acúmulo. ”Quando eu cheguei, tava esse bagulho aí”, disse, sugerindo que “outra pessoa”, sem dizer quem, teria entulhado o lixo.

O diretor da Vigilância Sanitária acrescentou que o idoso vai ser acompanhado pela equipe da assistência social. “Com o psicólogo que governa a questão social”, mencionou, complementando que o caso não é isolado em Anápolis.

SITUAÇÃO INSALUBRE ❗️Prefeitura de Anápolis resgata idoso de 81 anos que estava vivendo em meio ao lixo Leia: https://t.co/VbxMezE08x pic.twitter.com/x3sB0IMD0f — Portal 6 (@portal6noticias) December 10, 2025

