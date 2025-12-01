Inauguração do “Natal do Anapolino” é marcado por luzes, neve artificial e diversão na Praça Bom Jesus

Estrutura lançada oficialmente nesta segunda-feira (1º) segue durante todo o mês de dezembro e continua por parte de janeiro

Natália Sezil - 01 de dezembro de 2025

Lançamento do Natal do Anapolino foi marcado por luzes, brinquedos e neve artificial. (Foto: @conexaoanapolina)

A decoração de Natal anunciada pelo prefeito de Anápolis Márcio Corrêa (PL) e a primeira-dama Carla Corrêa no último dia 24 ganhou forma e inauguração nesta segunda-feira (1º).

O lançamento do “Natalino”, como o gestor municipal apelidou o “Natal do Anapolino”, reuniu diversas pessoas na Praça Bom Jesus, para presenciarem as primeiras atrações oficiais.

O momento foi marcado pela iluminação temática, os brinquedos infláveis para as crianças, e a neve artificial – que parece ter surpreendido até mesmo Márcio.

Antes da contagem regressiva, o prefeito ressaltou o apoio que tem recebido da Câmara Municipal e, depois, adiantou o que a população pode esperar ao longo do mês comemorativo.

Segundo o gestor, o Natal do Anapolino continuará montado na Praça Bom Jesus até os primeiros dias do mês de janeiro. A estrutura ainda deve contar com uma pista de gelo, atração que é a mais esperada pelos moradores.

Márcio afirma que serão dezenas de brinquedos infláveis, algodão doce e pipoca para os pequenos – tudo isso a custo zero, já que a ação é bancada pela iniciativa privada (empresas, comércio e indústria).

O prefeito também adianta que as decorações serão instaladas “em diversos equipamentos públicos”: Parque da Jaiara, Parque Ipiranga, Praça Dom Emanuel, Avenidas Mato Grosso e Goiás, Trevos da Havan e do Daia, por exemplo.

“Muito mais do que decoração, queremos trazer um pouco da alegria contagiante para todas as famílias anapolinas”, defendeu.

A inauguração acontece no mesmo dia do lançamento da Operação Natal Integrado, também ocorrida no Setor Central.

Durante a tarde, o 3º Comando Regional da Polícia Militar (3º CRPM) deflagrou o início das ações de segurança e fiscalização focadas no fim de ano.

