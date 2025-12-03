Márcio Corrêa inaugura pista de patinação no gelo na Praça Bom Jesus, que funcionará das 16h às 22h
Entrada é gratuita e conta com itens de proteção incluídos, mas o público precisa levar meias altas para usar os patins
Principal atração esperada pelos moradores no Natal do Anapolino deste ano, a pista de patinação no gelo foi inaugurada nesta quarta-feira (03), na Praça Bom Jesus.
O primeiro dia de funcionamento contou com a presença do prefeito Márcio Corrêa (PL) e com instruções sobre como vai funcionar a atividade.
Márcio compartilhou, pelas redes sociais, os momentos em que se arriscou a “testar” a pista, com direito à supervisão de profissionais e até tombos.
O gestor municipal destacou que a programação festiva segue na praça até o dia 31 de dezembro – em uma agenda que inclui brinquedos infláveis, apresentações culturais, iluminação temática e neve artificial.
A pista continua montada mesmo depois disso: segue até os primeiros dias de janeiro. Segundo a Prefeitura, o horário de funcionamento é das 16h às 22h.
Interessados em levar os filhos devem se atentar: só são permitidas crianças com cinco anos ou mais, que tenham pelo menos 1,10m de altura e calcem, no mínimo, número 28.
A atração é gratuita e fornece os equipamentos de segurança (capacete, joelheiras e cotoveleiras), mas cada um precisa levar o próprio par de meias (que deve bater na altura das canelas, por conta dos patins). Cada “sessão” dura cerca de 20 minutos.
