Márcio Corrêa inaugura pista de patinação no gelo na Praça Bom Jesus, que funcionará das 16h às 22h

Entrada é gratuita e conta com itens de proteção incluídos, mas o público precisa levar meias altas para usar os patins

Natália Sezil - 03 de dezembro de 2025

Pista de patinação já está aberta ao público. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Principal atração esperada pelos moradores no Natal do Anapolino deste ano, a pista de patinação no gelo foi inaugurada nesta quarta-feira (03), na Praça Bom Jesus.

O primeiro dia de funcionamento contou com a presença do prefeito Márcio Corrêa (PL) e com instruções sobre como vai funcionar a atividade.

Márcio compartilhou, pelas redes sociais, os momentos em que se arriscou a “testar” a pista, com direito à supervisão de profissionais e até tombos.

O gestor municipal destacou que a programação festiva segue na praça até o dia 31 de dezembro – em uma agenda que inclui brinquedos infláveis, apresentações culturais, iluminação temática e neve artificial.

A pista continua montada mesmo depois disso: segue até os primeiros dias de janeiro. Segundo a Prefeitura, o horário de funcionamento é das 16h às 22h.

Interessados em levar os filhos devem se atentar: só são permitidas crianças com cinco anos ou mais, que tenham pelo menos 1,10m de altura e calcem, no mínimo, número 28.

A atração é gratuita e fornece os equipamentos de segurança (capacete, joelheiras e cotoveleiras), mas cada um precisa levar o próprio par de meias (que deve bater na altura das canelas, por conta dos patins). Cada “sessão” dura cerca de 20 minutos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Márcio Corrêa (@oficialmarciocorrea)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!