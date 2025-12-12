Taylor Swift agradece equipe com bônus bilionário após ‘The Eras Tour’

Motoristas dos ônibus da artista já relataram ter recebido US$ 100 mil cada -aproximadamente R$ 541 mil- pelo trabalho durante a turnê

Folhapress - 12 de dezembro de 2025

Taylor Swift durante apresentação da The Eras Tour. (Foto: Reprodução/Instagram)

ANA CORA LIMA – Taylor Swift, 35, compartilhou a reação de seus funcionários ao receberem uma bonificação após o encerramento de sua mais recente turnê, a “The Eras Tour”. As imagens fazem parte da série documental The End of an Era, cujos dois primeiros episódios foram disponibilizados nesta sexta-feira (12).

No fim de 2024, a cantora norte-americana distribuiu US$ 197 milhões -cerca de R$ 1,06 bilhão, na cotação atual- em bônus para integrantes de sua equipe, como forma de reconhecimento pelo sucesso da temporada. Ao todo, a turnê arrecadou cerca de R$ 12 bilhões apenas com a venda de ingressos, consolidando-se como a turnê mais lucrativa da história.

Os valores recebidos por dançarinos e membros da equipe mais próxima não foram detalhados no documentário por motivos de segurança. No entanto, motoristas dos ônibus da artista já relataram ter recebido US$ 100 mil cada -aproximadamente R$ 541 mil- pelo trabalho durante a turnê.

Nos vídeos exibidos na produção, Taylor aparece cercada pelos bailarinos, que se emocionam ao ler uma carta assinada pela cantora explicando a bonificação. “A turnê foi muito bem por causa do nosso trabalho duro. Se puderem ler isso…”, diz ela no início. “Nós viajamos o mundo como planejamos, enlouquecemos o público, sentimos saudades das nossas famílias. Aqui estão… alguns dólares como forma de agradecimento”, escreveu a estrela pop.