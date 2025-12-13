A semente que tem mais cálcio que o leite, é rica em zinco e estimula a produção natural de colágeno

Pedro Ribeiro - 13 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de tela/Youtube/Canal Miriam Fukami)

Colágeno é um tema que chama atenção de quem busca mais saúde, firmeza da pele e proteção para articulações.

E, embora muita gente pense apenas em suplementos, existe uma semente poderosa que estimula naturalmente a produção de colágeno e ainda oferece benefícios surpreendentes, incluindo ter mais cálcio que o leite e ser rica em zinco.

Essa combinação faz dela um superalimento acessível, fácil de usar e muito nutritivo.

A semente rica em nutrientes essenciais

Estamos falando do gergelim, especialmente o gergelim branco.

Ele é conhecido por suas gorduras boas, que ajudam a melhorar a qualidade da alimentação sem esforço.

Além disso, é um dos alimentos mais ricos em cálcio, superando até o leite em concentração por porção.

Isso o torna um grande aliado para a saúde dos ossos e dentes, especialmente para quem não consome laticínios com frequência.

O papel do zinco e do cálcio no corpo

O gergelim é uma excelente fonte de zinco, mineral fundamental para fortalecer o sistema imunológico e, principalmente, estimular a produção natural de colágeno.

O zinco participa diretamente dos processos de renovação celular e recuperação dos tecidos, ajudando pele, unhas e cabelo a se manterem mais fortes.

Já o cálcio presente na semente fortalece ossos e articulações, ampliando ainda mais os benefícios.

Fibras e antioxidantes que fazem a diferença

Outro ponto importante é a quantidade de fibras que o gergelim oferece.

Elas ajudam a manter o intestino funcionando bem, aumentam a saciedade e contribuem para uma digestão mais equilibrada.

Além disso, seus antioxidantes protegem as células contra danos causados pelos radicais livres, auxiliando no envelhecimento saudável.

Tudo isso faz do gergelim um alimento que trabalha a favor da saúde de dentro para fora.

Por que essa semente ajuda na produção de colágeno

O colágeno precisa de nutrientes específicos para ser produzido naturalmente pelo corpo.

Entre eles, o zinco é um dos mais importantes — e justamente um dos pontos fortes do gergelim.

Ele atua como cofator em processos celulares que estimulam a formação de colágeno, melhorando a firmeza da pele e o suporte estrutural dos tecidos.

Portanto, incluir essa semente na dieta diária é uma forma eficiente e natural de favorecer esse processo.

Como usar o gergelim no dia a dia

A melhor parte é que o gergelim é extremamente versátil.

Você pode adicionar uma colher no iogurte, saladas, frutas picadas, vitaminas, arroz, massas ou até no pão caseiro.

Também pode usar a versão torrada para dar mais sabor a pratos quentes.

É fácil, prático e não altera a rotina — mas transforma a qualidade nutricional das refeições.

