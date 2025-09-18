Descubra o que ter a língua esbranquiçada pode revelar sobre a sua saúde, de acordo com médicos

Camada esbranquiçada na língua pode ser algo simples, mas também indicar problemas que exigem atenção.

Pedro Ribeiro - 18 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Ao se olhar no espelho, muitas pessoas já notaram a língua coberta por uma película branca. Embora, em grande parte das vezes, isso esteja ligado a situações simples, médicos alertam que também pode ser um sinal de que algo não vai bem no organismo.

Dentistas explicam que uma língua saudável deve ter coloração rosada, ser úmida e apresentar pequenas papilas.

Afinal, quando esse aspecto muda e surge o tom esbranquiçado, é importante entender as possíveis causas para saber se é algo passageiro ou se merece investigação profissional.

Língua branca pode significar várias coisas

1. Má higiene oral

A falta de escovação adequada, especialmente da língua, favorece o acúmulo de resíduos e micro-organismos, resultando na aparência esbranquiçada.

2. Desidratação

Quando a ingestão de água é insuficiente, a produção de saliva cai, deixando a boca mais seca e favorecendo a formação da camada branca.

3. Candidíase oral

Trata-se de uma infecção provocada pelo fungo Candida albicans. É mais comum em pessoas com imunidade baixa, pacientes em uso de antibióticos ou corticoides, e pode deixar a língua recoberta por placas brancas.

4. Doenças sistêmicas

Condições como diabetes, gastrite, refluxo e até problemas respiratórios podem se manifestar com alterações na cor e no aspecto da língua.

5. Hábitos nocivos

O cigarro e o consumo excessivo de álcool também alteram a saúde bucal, deixando a língua com aspecto diferente do normal.

Quando procurar ajuda profissional

Se a língua branca desaparecer após escovação adequada e boa hidratação, em geral não há motivo de preocupação.

Mas se a condição persistir por mais de duas semanas ou vier acompanhada de sintomas como dor, sangramento, dificuldade para engolir ou mau hálito intenso, é importante buscar avaliação médica ou odontológica.

Como prevenir o problema

Escovar os dentes e a língua todos os dias.

Usar raspador de língua, quando possível.

Beber bastante água para evitar a boca seca.

Evitar cigarro e excesso de álcool.

Manter consultas regulares com o dentista.

Contudo, cuidar da saúde bucal é também cuidar da saúde geral. Afinal, a língua muitas vezes funciona como um espelho do que acontece no organismo.

