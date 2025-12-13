Cinco letras japonesas que podem reorganizar sua vida em 2026

Verdadeiro avanço para cumprir resoluções de ano novo começa com atitude simples

José Fernandes - 13 de dezembro de 2025

Resoluções de ano novo podem se cumprir seguindo princípio da organização. (Foto: Reprodução/Pexels)

Fim de ano é sempre o mesmo ritual: promessas, listas intermináveis e aquela sensação de que “no ano que vem vai ser diferente”. O problema é que, quase sempre, não é. Talvez porque insistimos em mudar tudo ao mesmo tempo, quando o verdadeiro avanço começa com algo bem mais simples: organização.

Os japoneses sintetizaram isso em um método conhecido como 5S, cinco princípios que começam com a letra “S” e que mudaram fábricas, empresas e, principalmente, pessoas. A lógica é direta: antes de crescer, é preciso organizar; antes de acelerar, é preciso limpar o caminho.

Nas próximas semanas, vou propor uma leitura diferente para o fechamento de 2025. E tudo começa pelo primeiro “S”.

Seiri, o senso de utilização, ensina algo poderoso: separar o que é essencial do que só ocupa espaço. Vale para empresas, para a política, para a casa e para a vida.

Quantos projetos você mantém que não saem do papel?

Quantas reuniões não levam a lugar algum?

Quantos hábitos consomem energia sem gerar resultado?

Eliminar não é perder. Pelo contrário: é ganhar clareza. O foco está em poucas metas, bem definidas, com execução diária. Se tudo é prioridade, nada é prioridade.

Encerrar o ano praticando o Seiri é um exercício de coragem. Coragem para dizer “não”, para encerrar ciclos, para abrir mão do supérfluo. Só assim se cria espaço para o que realmente importa.

Nos próximos artigos, avançaremos para os próximos “S”. Mas o convite desta semana é simples: o que você precisa tirar da sua vida para que 2026 funcione melhor do que 2025?