Conheça o peixe que supera a tilápia e é perfeito para filé, além de fácil de fazer

Por trás de um nome simples, esconde-se um sabor que transforma qualquer preparo cotidiano

Magno Oliver - 13 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Cozinha para iniciantes)

A corvina, encontrada tanto em águas salgadas quanto em rios brasileiros, vem conquistando espaço nas cozinhas domésticas e nos restaurantes que buscam opções mais saborosas e versáteis que a tradicional tilápia.

Discreta, acessível e com rendimento elevado na forma de filé, ela se tornou o novo queridinho de quem busca pratos leves, nutritivos e de preparo rápido.

Seu sabor suave e textura firme permitem combinações que vão do grelhado à moqueca, passando por assados práticos que não exigem experiência culinária.

Além de saborosa, a corvina é conhecida por suas propriedades nutricionais. Rica em proteínas de alta qualidade, o peixe ainda oferece boas quantidades de ômega-3, vitaminas do complexo B e minerais como fósforo e selênio, nutrientes importantes para a saúde cardiovascular, o funcionamento cerebral e a manutenção da imunidade.

Por ter teor de gordura moderado e carne branca, é uma excelente opção para quem deseja refeições equilibradas sem abrir mão de prazer gastronômico.

Corvina grelhada com manteiga

Ingredientes:

4 filés de corvina

1 colher (chá) de sal

1 colher (chá) de pimenta-do-reino

1 colher (chá) de páprica doce

2 colheres (sopa) de manteiga

Suco de meio limão

1 dente de alho amassado

Salsinha picada a gosto

Modo de preparo:

Tempere os filés com sal, pimenta e páprica. Depois aqueça uma frigideira antiaderente com um fio de óleo.

Em seguida, você vai grelhar os filés por 2 a 3 minutos de cada lado, até dourarem. Em outra panela, derreta a manteiga com o alho e o suco de limão. Por fim, regue os filés com a manteiga e finalize com salsinha.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!