Goiás registra tempestades de até 71 mm durante a madrugada; veja cidades onde mais choveu

Situação aumenta risco de alagamentos, enxurradas, transbordamento de córregos e danos à infraestrutura urbana

Pedro Ribeiro - 13 de dezembro de 2025

Chuva em Goiânia (Foto: Augusto Araújo/Portal 6)

Fortes chuvas atingiram diversas cidades de Goiás durante a madrugada deste sábado (13), com volumes que chegaram a 71,6 milímetros em poucas horas, segundo levantamento do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Os dados foram coletados por estações meteorológicas entre 00h e 06h. O maior acumulado foi registrado em Carmo do Rio Verde, município na Região Central de Goiás.

Na sequência aparecem Ipiranga de Goiás (61 mm) e Ceres (58,4 mm), localizadas na região Centro-Norte do estado.

Confira as cidades onde mais choveu no período:

Carmo do Rio Verde – 71,6 mm Ipiranga de Goiás – 61 mm Ceres – 58,4 mm Aruanã – 49,6 mm Mozarlândia – 46,6 mm Taquaral de Goiás – 38 mm Rubiataba – 36,6 mm Santa Rosa de Goiás – 32,2 mm Araguapaz – 31,8 mm Rianápolis – 29,2 mm

Quando a chuva é considerada tempestade?

De acordo com critérios do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), órgão de monitoramento climático, a intensidade da chuva pode ser classificada da seguinte forma:

Até 5 mm em uma hora: chuva fraca

Entre 5 e 25 mm: chuva moderada

Entre 25 e 50 mm: chuva forte

Acima de 50 mm em curto período: considerada chuva intensa ou tempestade

Com base nesses parâmetros, cidades como Carmo do Rio Verde, Ipiranga de Goiás e Ceres registraram volumes compatíveis com tempestade, o que aumenta o risco de alagamentos, enxurradas, transbordamento de córregos e danos à infraestrutura urbana, especialmente em áreas com drenagem limitada.

