Não é na geladeira, nem na cesta: o lugar onde as frutas devem ser guardadas para durar mais

A forma como você armazena esses alimentos determina por quanto tempo eles continuarão frescos, firmes e saborosos

Pedro Ribeiro - 13 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de tela/Youtube/Canal Casa & Beleza)

Guardar frutas pode parecer uma tarefa simples, mas a maioria das pessoas faz isso do jeito errado sem perceber.

Além disso, a forma como você armazena esses alimentos determina por quanto tempo eles continuarão frescos, firmes e saborosos.

Muitas vezes, colocamos tudo na geladeira ou deixamos na cesta da cozinha achando que é o suficiente, mas existe um método muito mais eficiente — e surpreendentemente fácil — para aumentar a durabilidade.

O método que faz toda diferença

O segredo está em usar frascos de vidro para guardar frutas.

Quando armazenadas dessa forma, elas ficam protegidas da umidade e do ar circulante da geladeira, dois dos grandes responsáveis por acelerar o processo de apodrecimento.

Dentro do vidro, o ambiente fica mais estável, sem oscilação constante de temperatura e umidade, o que preserva as frutas por muito mais tempo.

Por que o vidro conserva melhor?

O vidro cria uma barreira eficiente contra o excesso de ar e evita que as frutas absorvam odores ou partículas soltas dentro da geladeira.

Dessa maneira, elas permanecem firmes e frescas por semanas — e não apenas por alguns dias, como acontece quando são guardadas no saquinho original.

Essa técnica é especialmente útil para frutas mais delicadas, como morangos, uvas e amoras, que costumam estragar rapidamente.

Como aplicar a técnica no dia a dia

É bem simples. Lave as frutas, seque bem e coloque-as em frascos de vidro com tampa.

Não é necessário adicionar papel toalha ou qualquer outro material.

Basta fechar o pote e guardar na geladeira.

O importante é garantir que as frutas estejam completamente secas antes do armazenamento, já que a umidade é um dos principais vilões da conservação.

Vantagens além da durabilidade

Além de durar mais, guardar frutas em vidro deixa a organização da geladeira mais prática e bonita.

Facilita o acesso, mantém as porções visíveis e incentiva o consumo diário.

Também reduz o desperdício, já que menos frutas estragam antes de serem consumidas.

É uma solução simples, sustentável e econômica para quem busca melhorar a rotina alimentar.

Vale a pena tentar?

Se você quer reduzir perdas e manter sua alimentação mais prática, guardar frutas em frascos de vidro é uma das melhores alternativas.

É um hábito fácil de adotar e que traz resultados rápidos.

Depois que você testar, dificilmente voltará ao modo antigo de armazenar, justamente porque a diferença na durabilidade é impressionante.

