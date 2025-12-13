Uma das praias mais famosas do Brasil abriga um navio naufragado há mais de 100 anos cuja verdadeira história pouca gente conhece

Magno Oliver - 13 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Bruno Costa)

Uma das praias mais famosas do Brasil, Arraial do Cabo (RJ) guarda um fragmento de história quase centenária: os destroços do navio Imbetiba, encalhado há mais de 140 anos ali na encosta da Praia Grande.

O caso é pouco conhecido do grande público e evidencia como as belezas naturais por vezes escondem segredos profundos e revela como o turismo e a memória histórica convivem nesse recanto carioca.

Construído em ferro no estaleiro inglês Lewis & Stockwell, com lançamento em meados da década de 1870, o Imbetiba era um vapor de cabotagem da companhia Macaé & Campos que fazia a rota entre o Rio de Janeiro e o norte fluminense.

Na noite de 10 de setembro de 1881, com 14 pessoas a bordo e carga diversa, a embarcação partiu do Rio em direção a Macaé. Cerca de meia-noite, envolta por cerração densa próxima à costa, bateu em um banco de areia, na área da Praia da Massambaba, trecho que conecta à Praia Grande.

Apesar de tentativas iniciais de desencalhe que chegaram a libertar o navio de uma primeira imobilização, o vento sudoeste e a movimentação da areia durante o mar agitado condenaram o Imbetiba a permanecer preso definitivamente na areia.

A tripulação conseguiu desembarcar com segurança, e os passageiros caminharam até a praia com água na altura do peito. Foram mobilizadas outras embarcações, mas nenhuma conseguiu rebocar o navio de volta ao mar.

Desde então, o casco permanece enterrado sob a areia, entre 2 e 4 metros de profundidade, paralelo à orla da Praia Grande.

O que torna o caso ainda mais singular é a visibilidade excepcional das águas de Arraial do Cabo, resultado das correntes marítimas e da ressurgência de águas profundas, o que permite que o fundo do mar seja avistado com nitidez em trechos rasos.

Com isso, o naufrágio do Imbetiba transformou-se em uma atração turística não convencional: em dias de maré favorável e visibilidade limpa, é possível ver os restos da embarcação durante um mergulho ou com snorkel a apenas 1,5 metro de profundidade; de pontos elevados da costa, pode-se observar a sombra escura que marca o esqueleto do casco.

Para além do turismo, o naufrágio do Imbetiba é parte de uma memória histórica intensa: a geografia acidentada, os bancos de areia e os ventos fortes transformaram Arraial do Cabo em um verdadeiro “cemitério de naufrágios”, com múltiplas embarcações perdidas ao longo dos séculos.

Hoje, a história do Imbetiba mescla passado e presente, um convite a mergulhar não apenas nas águas transparentes, mas também nas profundezas da memória, onde o mar preserva seus segredos por gerações.



