A cidade brasileira que virou “paraíso dos nômades digitais” e não fica no litoral

Com internet de qualidade, custo de vida mais baixo e contato direto com a natureza, município do Centro-Oeste atrai profissionais que trabalham de forma remota

Gabriel Yuri Souto - 14 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação)

Quando se fala em nômades digitais no Brasil, muita gente pensa automaticamente em cidades do litoral, com praia, calor e clima turístico. No entanto, um município longe do mar vem ganhando destaque nacional e internacional como destino preferido de quem trabalha pela internet e busca qualidade de vida.

Trata-se de Alto Paraíso de Goiás, cidade localizada na região da Chapada dos Veadeiros, no Centro-Oeste do país. Nos últimos anos, o município passou a ser apontado como um verdadeiro paraíso dos nômades digitais, mesmo estando a mais de mil quilômetros da costa brasileira.

Paraíso dos nômades digitais

O que atrai esse público é a combinação de fatores difíceis de encontrar em grandes centros urbanos. Alto Paraíso oferece boa infraestrutura de internet, custo de vida mais acessível em comparação às capitais, segurança e uma rotina mais tranquila, longe do trânsito e da correria das metrópoles.

Além disso, o município conta com cafés, pousadas e espaços adaptados para o trabalho remoto, o que facilita a permanência de profissionais que dependem apenas de um computador e conexão estável para trabalhar.

Outro diferencial é o ambiente. Cercada por cachoeiras, trilhas e áreas de preservação ambiental, a cidade permite que moradores conciliem trabalho e lazer com facilidade. Muitos nômades digitais relatam que conseguem manter a produtividade durante o dia e aproveitar a natureza no fim da tarde, algo inviável em grandes cidades.

A presença constante de estrangeiros e brasileiros de diferentes regiões também criou uma comunidade diversa, com troca de experiências, eventos informais e um estilo de vida mais colaborativo. Esse movimento ajudou a aquecer a economia local e transformou o perfil do município.

Mesmo sem praia, Alto Paraíso de Goiás passou a ocupar um lugar de destaque no mapa do trabalho remoto. A cidade mostra que, para muitos profissionais, qualidade de vida, conexão estável e bem-estar pesam mais do que a proximidade com o mar.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!