A cidade mais alta do Brasil, conhecida como “Suíça brasileira”, vive acima das nuvens a mais de 1.600 metros de altitude

Destino turístico famoso pelo frio, paisagens serranas e arquitetura europeia chama atenção pela altitude e pelo clima diferenciado

Gabriel Yuri Souto - 15 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Localizada na Serra da Mantiqueira, no interior de São Paulo, Campos do Jordão é reconhecida como a cidade mais alta do Brasil, com altitude média de 1.628 metros acima do nível do mar.

O título não é apenas geográfico: a cidade também ganhou o apelido de “Suíça brasileira”, graças ao clima frio, às construções em estilo europeu e às paisagens que lembram regiões alpinas.

Por estar em uma das áreas mais elevadas do país, não é raro que Campos do Jordão amanheça acima das nuvens, especialmente durante o inverno, criando cenários que impressionam moradores e turistas.

Altitude influencia clima e estilo de vida

A altitude elevada interfere diretamente no clima local. Campos do Jordão possui clima subtropical de altitude, com verões amenos e invernos rigorosos para os padrões brasileiros.

Durante os meses mais frios, as temperaturas podem cair para valores próximos de zero, com registro de geadas em algumas regiões.

Esse clima diferenciado influencia até o estilo de vida da cidade, desde a arquitetura até a gastronomia, marcada por pratos quentes, chocolates, fondues e vinhos.

Por que é chamada de “Suíça brasileira”

O apelido surgiu por diversos fatores. Além do frio, Campos do Jordão se destaca pela arquitetura inspirada no estilo europeu, especialmente nos bairros turísticos.

Telhados inclinados, construções em madeira e pedra e ruas arborizadas ajudam a compor o cenário que lembra vilarejos suíços.

Além disso, a cidade investiu ao longo dos anos em eventos culturais e turísticos, como festivais de inverno, apresentações musicais e programação voltada ao público que busca experiências ligadas ao clima serrano.

Turismo cresce durante o inverno

O inverno é a época de maior movimento na cidade. Turistas de várias regiões do Brasil visitam Campos do Jordão em busca de temperaturas baixas, paisagens naturais e atrações típicas da serra.

Entre os pontos mais conhecidos estão o Morro do Elefante, a Ducha de Prata e áreas de trilhas e parques naturais.

Por outro lado, fora da alta temporada, a cidade oferece um clima mais tranquilo, ideal para quem busca descanso e contato com a natureza.

Cidade combina natureza, clima e tradição

Mesmo sendo um dos destinos mais famosos do país, Campos do Jordão mantém características próprias que vão além do turismo. A combinação entre altitude, clima, natureza preservada e tradição cultural faz da cidade um lugar único no Brasil.

Viver ou visitar um município que literalmente se ergue acima das nuvens é uma experiência que ajuda a explicar por que Campos do Jordão segue sendo referência quando o assunto é frio, serra e charme europeu em território brasileiro.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!