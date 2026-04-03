Guardar uma colher no congelador: para que serve e por que pode ajudar na cozinha

Hábito simples, quase sem custo e pouco lembrado pode fazer diferença em situações inesperadas durante o preparo das refeições

Layne Brito - 03 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Na cozinha, são justamente os truques mais improváveis que costumam chamar atenção. Em meio à correria do dia a dia, muita gente busca soluções rápidas para pequenos problemas que surgem durante o preparo dos alimentos, seja para corrigir um excesso, salvar uma textura ou dar conta de algum imprevisto sem precisar refazer tudo do zero.

E é nesse tipo de cenário que um utensílio comum, guardado no lugar certo, pode acabar ganhando uma função inesperada.

Embora pareça estranho à primeira vista, deixar uma colher no congelador tem se tornado um daqueles hábitos simples que podem facilitar a rotina.

O objeto, que normalmente passa despercebido em qualquer gaveta, pode ser útil em momentos específicos do preparo e ajudar a tornar algumas etapas mais práticas.

A lógica por trás disso está na temperatura.

Ao sair bem gelada do congelador, a colher pode ser usada em situações em que o frio ajuda a agir de forma rápida e pontual, especialmente quando o preparo exige controle maior sobre gordura, textura ou calor.

Como a colher gelada pode ser útil

Uma das aplicações mais conhecidas está na retirada da gordura que se forma na superfície de caldos, molhos e sopas.

Quando a colher está bem fria, ela ajuda a concentrar essa camada com mais facilidade, tornando o processo mais simples e rápido.

Além disso, o utensílio também pode servir como apoio em preparos que precisam de resfriamento leve em um ponto específico.

Em algumas situações, isso contribui para controlar melhor a consistência de misturas e evitar que determinados ingredientes percam a estrutura.

Um truque simples para ter à mão

A principal vantagem está justamente na praticidade. Não é preciso nenhum equipamento extra, nem mudança grande na rotina.

Basta deixar a colher no congelador e utilizá-la quando surgir a necessidade.

No fim das contas, esse é o tipo de dica que mostra como pequenas soluções podem fazer diferença no dia a dia.

Em vez de parecer apenas um costume estranho, a colher gelada pode acabar se tornando uma aliada discreta para quem gosta de ter recursos simples sempre por perto na cozinha.

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