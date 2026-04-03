O delicioso escondidinho de frutos do mar para encantar nesta Páscoa: receita diferente e fácil

Com peixe branco, salmão e camarão, escondidinho ensinado pelo perfil Zaffari é opção prática e sofisticada para a Páscoa

Gabriel Yuri Souto - 03 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube/@@zaffari)

Quem quer fugir das receitas tradicionais nesta Páscoa encontra no escondidinho de frutos do mar uma alternativa saborosa e diferente. A proposta, compartilhada em vídeo pelo perfil Zaffari (@zaffari), combina praticidade com um toque sofisticado, ideal para surpreender no almoço em família.

A receita une peixe branco, salmão e camarão a um molho cremoso e bem temperado. Além disso, o purê de batatas finaliza o prato com textura aveludada e aparência elegante. Dessa forma, mesmo com ingredientes mais refinados, o preparo continua acessível e fácil de executar.

No material divulgado, o perfil não identifica o nome da pessoa responsável pela gravação ou apresentação. Ainda assim, o conteúdo publicado por Zaffari (@zaffari) detalha todo o passo a passo.

Receita aposta em cremosidade e equilíbrio de sabores

Primeiramente, cozinhe as batatas rosas até ficarem macias. Em seguida, amasse e misture com manteiga, gemas, sal e pimenta-do-reino. Assim, você garante um purê mais encorpado, ideal para cobrir o prato.

Enquanto isso, prepare o molho refogando alho-poró e cebola roxa no azeite e na manteiga. Depois, adicione a farinha e mexa bem. Na sequência, incorpore o leite aos poucos até engrossar e finalize com creme de leite, sal, pimenta e noz-moscada. Dessa maneira, o molho ganha cremosidade e sabor marcante.

Prato se destaca como opção diferente para a Páscoa

Para o recheio, utilize 200 gramas de peixe branco, 200 gramas de salmão e 150 gramas de camarão. Em seguida, acrescente raspas de limão siciliano, salsinha e erva-doce. Esses ingredientes trazem frescor e ajudam a equilibrar o sabor do prato.

Na montagem, unte um refratário e coloque o molho como base. Depois, distribua os frutos do mar e cubra com o purê. Por fim, modele o topo com uma colher para criar um efeito semelhante a escamas.

Leve ao forno preaquecido a 190°C por cerca de 35 minutos. Assim que dourar, sirva ainda quente para garantir a melhor experiência.

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