Nova regra do aluguel em 2026: advogada explica o que muda a partir de abril

Novas exigências em contratos de aluguel podem impactar valores, direitos e deveres de inquilinos e proprietários a partir de abril

Gabriel Dias - 03 de abril de 2026

(Foto: Fernanda Carvalho/Fotos Públicas)

Mudanças nas exigências contratuais começam a ganhar força e podem impactar diretamente quem mora ou pretende morar de aluguel.

A partir de abril, algumas regras relacionadas aos contratos de aluguel passam a exigir mais atenção de inquilinos e proprietários.

Embora muitas dessas diretrizes já existam, a tendência é que passem a ser cobradas com mais rigor, especialmente em relação à formalização e à clareza das cláusulas.

Entre os principais pontos estão a obrigatoriedade de contratos por escrito, a definição clara das garantias locatícias e a delimitação das responsabilidades de cada parte envolvida.

Contratos mais claros e regras mais rígidas

Uma das mudanças que mais chama atenção é a exigência de maior formalização nos contratos. A ausência de um documento bem estruturado pode gerar conflitos e até prejuízos financeiros.

Além disso, o reajuste do aluguel deve seguir regras específicas, sendo permitido apenas no aniversário do contrato, com base em índices previamente acordados. Alterações fora desse período podem ser consideradas irregulares.

Outro ponto importante envolve a definição de responsabilidades entre inquilino e proprietário, especialmente em relação à manutenção, despesas e eventuais danos ao imóvel.

Impacto direto no bolso e nos direitos

Para quem já mora de aluguel ou pretende alugar, essas regras podem influenciar diretamente nos custos e na segurança jurídica do contrato.

Entender cada cláusula antes da assinatura torna-se essencial para evitar problemas futuros. Pequenos detalhes podem fazer diferença tanto no valor pago mensalmente quanto nas obrigações assumidas ao longo do contrato.

Com maior fiscalização e exigência de conformidade, a tendência é que contratos mais bem elaborados se tornem regra, reduzindo conflitos e garantindo mais transparência nas relações.

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