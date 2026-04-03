O Daniel Vilela que poucos conhecem

Em um ambiente de confiança consolidada, o desafio agora é transformar expectativa em entregas concretas

José Fernandes - 03 de abril de 2026

Daniel Vilela, governador de Goiás. (Foto: Divulgação)

A chegada de Daniel Vilela ao posto de Governador de Goiás representa uma oportunidade relevante para o Estado avançar em uma agenda que já apresenta resultados e que pode ganhar ainda mais consistência nos próximos meses.

Em um ambiente de confiança consolidada, o desafio agora é transformar expectativa em entregas concretas.

Anápolis tem papel central nesse processo. Pela sua posição estratégica e capacidade econômica, a cidade reúne condições para ampliar seu protagonismo no cenário estadual. É preciso avançar, especialmente em áreas como saúde, infraestrutura e segurança.

Conheço Daniel muito antes da política. Ainda adolescentes, participamos do mesmo campeonato goiano de futebol no final dos anos 1990, em equipes diferentes. Ele no time do Goiás, e eu no time do Manchester.

A vida seguiu caminhos distintos, mas nos últimos trabalhamos juntos e as impressões iniciais do tempo de garoto permanecem:

Daniel é um cara diferenciado e tem características pessoais que sempre ajudam governantes democratas: senso de urgência e responsabilidade, equilíbrio, espírito público e capacidade de diálogo.

O que se inicia agora é uma janela concreta de construção. Com decisões firmes, presença e planejamento, Anápolis tem muito a ganhar com Daniel. Não por expectativa, mas por condições reais de avançar em áreas estratégicas e consolidar um novo ciclo de desenvolvimento no Estado.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!