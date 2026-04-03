10 problemas de saúde que aposentam e dão direito à aposentadoria de R$ 8.400, segundo advogada

Aposentadoria PCD pode garantir benefícios maiores, mas depende do impacto da doença na vida e no trabalho do segurado

Gabriel Dias - 03 de abril de 2026

(Foto: Divulgação/Gov)

Muitos trabalhadores convivem com problemas de saúde sem saber que podem ter direito a uma aposentadoria mais inclusiva.

A aposentadoria da Pessoa com Deficiência (PCD) contempla quem continua trabalhando, mas enfrenta limitações permanentes que impactam diretamente a rotina e o desempenho profissional.

Condições de saúde podem permitir enquadramento

Diversas condições podem ser consideradas nesse tipo de aposentadoria, desde que causem prejuízos funcionais ao trabalhador. Entre elas estão problemas como hérnia de disco, fibromialgia, sequelas de AVC, depressão recorrente, perda auditiva e doenças cardíacas.

Também entram na lista casos como visão monocular, cirurgias com pinos ou placas, além de doenças ortopédicas e inflamatórias mais avançadas, como artrite, bursite e tendinites. Quadros de burnout também podem ser analisados.

No entanto, especialistas destacam que o fator decisivo não é apenas o diagnóstico, mas o impacto dessas condições na vida e no trabalho da pessoa.

Benefício pode ter vantagens importantes

A aposentadoria PCD pode oferecer condições mais favoráveis em relação ao modelo tradicional. Entre os principais benefícios estão a redução no tempo de contribuição, a possibilidade de continuar trabalhando e valores superiores ao salário mínimo.

Em alguns casos, também não há exigência de idade mínima, dependendo do grau da deficiência e do tempo de contribuição comprovado.

Atenção ao tipo de pedido feito ao INSS

Um dos erros mais comuns é solicitar a aposentadoria convencional sem avaliar outras opções. Após a concessão, a mudança de regra é difícil e, muitas vezes, inviável.

Além disso, o INSS não orienta automaticamente sobre o tipo de benefício mais vantajoso. A análise é feita com base no pedido apresentado pelo segurado.

Por isso, a falta de informação pode resultar em perdas financeiras significativas ao longo dos anos.

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