Às vésperas da Páscoa, busca por ovos de chocolate lota unidade do Carrefour em Goiânia

Alta procura por presentes infantis provocou filas longas e corredores cheios na unidade do Jardim Goiás

Ícaro Gonçalves - 03 de abril de 2026

Busca por ovos de Páscoa causou lotação no hipermercado (Imagem: Reprodução/Captura de tela)

Uma movimentação inesperada chamou a atenção de clientes que faziam compras no Carrefour da Avenida Jamel Cecílio, em Goiânia, na tarde desta sexta-feira (03).

A unidade registrou uma lotação repentina por volta das 18h, com corredores cheios, filas extensas e dificuldade de circulação. Um vídeo enviado ao Portal 6 mostra a lotação de clientes na seção de caixas.

O episódio ocorre a poucos dias da Páscoa, o que ajuda a explicar o aumento abrupto no fluxo de consumidores. A principal hipótese é que a proximidade da data tenha impulsionado a busca por ovos de chocolate e presentes para crianças.

Campanhas sazonais do Carrefour, como as de ‘Leve 3 e pague 2’ ou de 50% na segunda unidade, costumam atrair grande volume de consumidores nos dias que antecedem a celebração.

Funcionários da unidade também foram surpreendidos pela alta demanda. Os caixas operaram com capacidade máxima, enquanto clientes enfrentaram longos períodos de espera.

Em alguns pontos da loja, carrinhos se acumulavam, dificultando o acesso às prateleiras.

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