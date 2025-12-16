O paraíso escondido: piscinas naturais tão cristalinas que parecem de outro mundo, a apenas 1 hora de uma capital nordestina

Destino em Pernambuco encanta turistas com águas transparentes, recifes e fácil acesso a partir de Recife

16 de dezembro de 2025

A pouco mais de 1 hora da capital pernambucana, existe um cenário que parece saído de outro planeta. Porto de Galinhas, no litoral sul de Pernambuco, abriga piscinas naturais de águas incrivelmente cristalinas, formadas entre recifes de corais, que impressionam até viajantes experientes.

O destino, que fica no município de Ipojuca, se tornou um dos mais desejados do Brasil justamente por unir beleza natural, mar calmo e acesso fácil a partir de Recife.

Piscinas naturais são o grande espetáculo

O principal cartão-postal de Porto de Galinhas são as piscinas naturais, que se formam durante a maré baixa. Nesse período, a água do mar fica represada entre os recifes, criando verdadeiros aquários naturais, onde é possível ver peixes coloridos a olho nu.

A transparência da água chama atenção e rende imagens que viralizam nas redes sociais, reforçando a fama do local como um dos destinos mais bonitos do Nordeste.

Passeio de jangada revela um mundo submerso

Para chegar às piscinas mais famosas, os visitantes fazem o tradicional passeio de jangada, conduzido por jangadeiros locais. O trajeto é curto, mas proporciona uma experiência única: mergulhar em águas rasas, mornas e extremamente claras.

Além da contemplação, muitos turistas aproveitam para nadar e observar a vida marinha de perto, sempre respeitando as orientações de preservação ambiental.

Localização privilegiada facilita o acesso

Um dos grandes diferenciais de Porto de Galinhas é a localização. O destino fica a cerca de 60 quilômetros de Recife, o que permite chegar em pouco mais de uma hora de carro a partir do Aeroporto Internacional do Recife.

Essa facilidade faz com que o local seja muito procurado tanto para viagens longas quanto para bate-volta ou fins de semana prolongados.

Muito além das piscinas naturais

Embora as piscinas sejam o destaque, Porto de Galinhas oferece muito mais. As praias ao redor têm trechos ideais para banho, surfe e caminhadas. O centrinho reúne restaurantes, bares, lojas de artesanato e uma estrutura turística completa.

Além disso, há ainda praias próximas, como Muro Alto, Cupe e Maracaípe, que complementam o roteiro e atraem quem busca tranquilidade ou esportes aquáticos.

Melhor época para visitar

Porto de Galinhas pode ser visitada o ano inteiro, mas o espetáculo das piscinas naturais acontece principalmente durante a maré baixa, quando os recifes ficam expostos. Por isso, turistas costumam consultar a tábua das marés antes de planejar o passeio.

Nos meses de verão, o movimento é maior, enquanto o restante do ano costuma oferecer clima agradável e praias mais tranquilas.

Um paraíso que parece de outro mundo

Afinal, com águas cristalinas, recifes preservados e fácil acesso, Porto de Galinhas segue sendo um dos destinos mais impressionantes do Brasil. Para quem busca um lugar que realmente pareça um paraíso escondido, o cenário encontrado ali dificilmente decepciona.

