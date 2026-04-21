Mulher cadeirante denuncia agressão e ameaça de morte pelo marido em Anápolis

Confusão teria ocorrido na presença do filho do casal, de apenas 8 anos

Augusto Araújo - 21 de abril de 2026

Mulher cadeirante teria sido agredida pelo marido com muletas. (Foto: Reprodução)

Uma mulher cadeirante, de 44 anos, denunciou ter sido vítima de agressões e ameaças na noite desta segunda-feira (20), no Setor Central de Anápolis. O caso foi registrado como violência doméstica e resultou na prisão do suspeito.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, ela teria sido agredida pelo próprio companheiro, de 50 anos, após uma discussão.

Durante o desentendimento, o homem teria utilizado uma muleta para atingi-la, causando lesões no joelho e no cotovelo.

Ainda segundo o relato, o suspeito também pegou facas e passou a ameaçar a mulher. Isso tudo teria ocorrido na frente do filho deles, de 8 anos.

Um vizinho, ao perceber a situação, interveio, recolheu os objetos e prestou apoio à vítima até a chegada da Polícia Militar.

O homem foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes, onde foi autuado por crimes relacionados à violência doméstica, incluindo lesão corporal, ameaça e injúria. A vítima recebeu atendimento e o caso segue sob investigação.

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