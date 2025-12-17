Detran divulga lista de carros com IPVA mais caro e mais barato em Goiás

Quantias de veículos registrados no Estado podem ser consultadas no site da Secretaria da Economia

Gabriella Pinheiro Gabriella Pinheiro -
Detran divulga lista de carros com IPVA mais caro e mais barato em Goiás
(Foto: Economia)

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de Goiás divulgou uma lista com os valores mais caros e baratos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para 2026, em Goiânia.

Conforme a listagem, o veículo mais caro apresentado foi o carro esportivo Lamborghini Aventador SVJ R, com valor estimado pelo poder público em R$ 7,1 milhões. O tributo ficou em R$ 267 mil.

A menor quantia foi para a moto Muller/TR 18, que é avaliada com valor venal de R$ 2 mil, enquanto o IPVA ficou em R$ 60.

Os valores que devem ser pagos pelos veículos registrados no Estado podem ser consultados no site da Secretaria da Economia.

Já sobre os automóveis com maior representatividade de contribuição em relação à quantidade, o Detran elencou em primeiro lugar a Honda Biz EX 2025, com 9,2 mil unidades.

A segunda posição é ocupada pelo automóvel VW Gol 1.0 2013, com 5 mil unidades. A pesquisa ainda revelou o veículo mais antigo em Goiás: um Ford T, de 1914, pertencente a um colecionador.

IPVA 2026

Conforme o Governo de Goiás, quem optar pelo parcelamento terá o vencimento sempre no dia 15 de cada mês, exceto em feriados ou fins de semana, quando a data é transferida para o dia útil posterior.

Os condutores devem realizar o pagamento total do imposto até o dia 15 de setembro para placas finais 1 e 2, e até o dia 15 de outubro para placas finais de 3 a 0.

Gabriella Pinheiro

Gabriella Pinheiro

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

