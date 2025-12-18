Como fazer a geladeira voltar a gelar sem precisar gastar dinheiro com técnico

Pedro Ribeiro - 18 de dezembro de 2025

(Foto: captura de tela / Youtube / Canal Frizotec Canal da refrigeração)

Uma geladeira que não gela, não funciona para nada, não é mesmo?

Quando esse problema aparece, a primeira reação costuma ser o desespero, seguido da ideia de chamar um técnico imediatamente.

No entanto, antes de gastar dinheiro, vale saber que muitos casos têm solução simples e podem ser resolvidos em casa.

Com atenção e alguns cuidados básicos, a geladeira pode voltar a funcionar corretamente sem custo algum.

Além disso, entender o que está acontecendo ajuda a evitar novos problemas no futuro.

Por isso, a seguir você confere passos práticos, fáceis e seguros para tentar resolver a situação.

Verifique a tomada e o cabo de energia

Antes de qualquer coisa, é importante confirmar se a geladeira está realmente recebendo energia.

Às vezes, o problema é mais simples do que parece.

Portanto, confira se o plugue está bem encaixado na tomada e se o cabo não apresenta danos. Se possível, teste a tomada com outro aparelho.

Ajuste a temperatura corretamente

Muitas vezes, a geladeira não gela porque o controle de temperatura foi alterado sem perceber.

Isso pode acontecer durante a limpeza ou até ao guardar alimentos.

Sendo assim, verifique o botão ou painel de controle e ajuste para uma temperatura mais fria.

Em pouco tempo, o funcionamento pode voltar ao normal.

Observe o excesso de gelo no freezer

Quando há acúmulo excessivo de gelo, o ar frio não circula como deveria.

Como consequência, a geladeira perde eficiência.

Nesse caso, desligue o aparelho, retire os alimentos e deixe o gelo derreter completamente.

Depois disso, ligue novamente e observe se o resfriamento melhora.

Não sobrecarregue o interior

Uma geladeira muito cheia dificulta a circulação do ar frio.

Por outro lado, uma geladeira quase vazia também pode perder eficiência.

O ideal é manter um equilíbrio. Além disso, evite encostar alimentos na parede do fundo, pois isso bloqueia a saída de ar.

Limpe a borracha da porta

A borracha da porta tem papel fundamental no funcionamento da geladeira. Se estiver suja ou ressecada, o ar frio escapa.

Por isso, limpe bem com pano úmido e detergente neutro.

Em seguida, verifique se a porta está fechando corretamente. Um simples teste com uma folha de papel pode ajudar a identificar falhas na vedação.

Dê espaço para a geladeira “respirar”

Outro ponto importante é a ventilação. A geladeira precisa de espaço nas laterais e atrás para liberar o calor.

Se estiver muito encostada na parede ou em móveis, o motor pode trabalhar em excesso e perder eficiência.

Portanto, afaste um pouco o aparelho e observe se o desempenho melhora.

Quando vale chamar um técnico

Se, mesmo após essas verificações, a geladeira continuar sem gelar, o problema pode ser mais técnico, como falha no motor ou no gás.

Ainda assim, seguir esses passos antes evita gastos desnecessários e ajuda a explicar melhor o problema caso precise de assistência.

