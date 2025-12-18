Latam começa a contratar pilotos para aviões da Embraer com bônus de R$ 160 mil na contratação

Processo seletivo mira comandantes e copilotos para operar novos jatos Embraer que entrarão na frota a partir de 2026

Gabriel Yuri Souto - 18 de dezembro de 2025

(Foto: DIvulgação)

A Latam Airlines Brasil iniciou um novo processo seletivo para contratar pilotos que irão operar os aviões da Embraer previstos para integrar a frota da companhia a partir de 2026. Para atrair profissionais experientes, a empresa oferece bônus financeiro que pode chegar a R$ 160 mil no momento da contratação.

Nesse modelo, a Latam concede bônus de R$ 160 mil aos comandantes aprovados. Além disso, a companhia oferece bônus de R$ 80 mil aos copilotos que avançarem em todas as etapas do processo seletivo. A empresa realiza o pagamento em parcela única após a conclusão da admissão.

Ao mesmo tempo, a seleção está diretamente ligada à chegada dos jatos Embraer E195-E2, que irão reforçar as operações domésticas e regionais da companhia. Por isso, a Latam decidiu antecipar a contratação, garantindo tempo suficiente para treinamento e adaptação dos pilotos às novas aeronaves.

As inscrições acontecem exclusivamente pelo site oficial da companhia, na área “Trabalhe Conosco”, disponível em https://www.latam.com/trabalhe-conosco

. O prazo para se candidatar vai até 4 de janeiro de 2026.

Para disputar as vagas de comandante, a empresa exige ampla experiência na aviação comercial, com milhares de horas de voo registradas e tempo mínimo como piloto em comando de aeronaves a jato. Já para os copilotos, a Latam solicita formação técnica completa, licenças válidas e o cumprimento das horas mínimas previstas pela aviação civil.

Após a seleção, os profissionais aprovados participam de treinamentos específicos antes de iniciar as operações com os novos aviões. Dessa forma, a Latam avança em sua estratégia de modernização da frota e acompanha o crescimento do setor aéreo no Brasil.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!