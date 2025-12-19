Como preparar berinjelas recheadas: uma receita deliciosa, saudável e fácil de fazer

Pedro Ribeiro - 19 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/Canal Rosis tudo misturado)

As berinjelas são uma ótima escolha para quem busca uma refeição saborosa, nutritiva e fácil de preparar em casa.

Versáteis, elas combinam com diferentes recheios e se adaptam tanto a almoços do dia a dia quanto a ocasiões especiais.

Além disso, quando bem preparadas, ficam macias, aromáticas e muito apetitosas.

Se você quer variar o cardápio sem complicação, essa receita é uma excelente opção.

A seguir, confira o passo a passo completo, com ingredientes simples e um preparo que funciona mesmo para quem não tem muita experiência na cozinha.

Ingredientes

Para preparar as berinjelas recheadas, você vai precisar de:

2 berinjelas grandes

500 g de carne moída (bovina, suína ou mista)

1 cebola

1 pimentão vermelho

2 dentes de alho

1 lata de tomate triturado

1 ovo

Panela de pão ralado

Queijo ralado a gosto (muçarela, parmesão ou outro de sua preferência)

Orégano, sal e pimenta-do-reino a gosto

Azeite de oliva

Como preparar as berinjelas

Comece cortando as berinjelas ao meio, no sentido do comprimento.

Em seguida, com a ajuda de uma colher, retire parte da polpa, deixando uma borda de aproximadamente um centímetro.

Depois disso, tempere a parte interna com sal e pimenta.

Coloque as metades sobre papel-toalha e deixe descansar por alguns minutos.

Esse processo ajuda a reduzir o amargor e melhora a textura final.

Preparando o recheio

Enquanto as berinjelas descansam, pique bem a cebola, o pimentão e o alho.

Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite e refogue os legumes até ficarem macios.

Logo depois, acrescente a carne moída e cozinhe até que ela mude de cor.

Em seguida, adicione o tomate triturado, o orégano, o sal e a pimenta.

Deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 15 minutos, mexendo de vez em quando.

Montagem das berinjelas recheadas

Agora, pique a polpa retirada das berinjelas e misture ao recheio já pronto. Acrescente o ovo batido e mexa bem para dar mais liga.

Recheie generosamente as berinjelas com essa mistura.

Por cima, distribua o queijo ralado e finalize com uma camada de pão ralado para garantir uma cobertura dourada e crocante.

Hora de levar ao forno

Disponha as berinjelas em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 30 minutos.

O ponto ideal é quando as berinjelas estão macias e o queijo bem dourado.

Durante esse tempo, o aroma toma conta da cozinha e antecipa o sabor do prato.

Dicas para variar a receita

Se quiser deixar a receita ainda mais completa, você pode acrescentar legumes como cenoura ralada, abobrinha ou espinafre ao recheio.

Para uma versão mais leve, vale assar as berinjelas sem refogar previamente ou usar carne magra.

Esse prato combina muito bem com salada verde ou batatas assadas, formando uma refeição equilibrada e cheia de sabor.

