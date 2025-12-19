Pais de alunos se unem e dão presente especial para porteiro de escola: “uma pessoa de coração nobre”

Mobilização de pais, ex-alunos e funcionários transforma gratidão em gesto concreto e emociona uma cidade inteira

Isabella Valverde - 19 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

O que começou como um simples “bom dia” ao longo de quase três décadas terminou em buzinas, lágrimas e aplausos. Em Juazeiro do Norte, no Ceará, a rotina de Antônio Pereira, porteiro do Colégio São Francisco de Assis, foi interrompida por uma surpresa que ele jamais imaginou viver: uma carreata organizada para entregar, em clima de festa, um presente que simboliza muito mais do que um bem material — reconhecimento.

Conhecido carinhosamente como “Toim”, Antônio trabalha há 27 anos na escola e se tornou parte essencial da vida de gerações de alunos e famílias. Para retribuir o cuidado, a atenção e o afeto demonstrados ao longo dos anos, pais de estudantes, ex-alunos e funcionários se uniram em uma vaquinha solidária que arrecadou mais de R$ 9 mil. Ao todo, cerca de 180 pessoas participaram da mobilização, que garantiu a compra de uma moto nova, além do emplacamento e combustível.

“Sempre o vimos tratar as crianças muito bem, os pais muito bem, sempre com sorriso sincero, sempre com carinho, sempre preocupado, tem relato de ex-alunos que foram pra casa, com ele indo deixar em casa, porque estava doente e o pai não podia ir buscar. Então, ele sempre foi essa pessoa de coração nobre, coração gigante e super atencioso”, relatou Yasmin.

A entrega foi marcada por um verdadeiro espetáculo de carinho. Dezenas de carros circularam pelo bairro Franciscanos, com balões, fogos, apitos e muita emoção. A motocicleta — uma “cinquentinha” — foi levada em um guincho conduzido pelo pai de um aluno. Em meio aos aplausos, Antônio subiu no veículo para receber o presente, visivelmente emocionado. As cenas rapidamente se espalharam pelas redes sociais e comoveram internautas.

“No dia da entrega tava todo mundo chorando, todo mundo feliz demais, fazendo festa, buzinando muito na rua. Foi literalmente uma festa pra ele”, contou ao G1 a mãe de um aluno, Yasmin Macedo.

A ideia surgiu no fim de novembro, quando a lojista Cleia Ferreira decidiu transformar em ação um sentimento compartilhado por muitos pais. A proposta ganhou força nas redes sociais e no WhatsApp, alcançando também ex-alunos que hoje têm filhos na instituição. A adesão foi espontânea e rápida. Sem valor mínimo estipulado, cada pessoa contribuiu como pôde, movida pelo reconhecimento à trajetória do porteiro.

Segundo relatos, Antônio enfrentava dificuldades com a moto antiga, que apresentava constantes problemas mecânicos. Um defeito recente, sem condições financeiras para conserto, acabou servindo de impulso para a iniciativa. Em pouco mais de duas semanas, o valor necessário foi arrecadado. Durante a compra, um novo gesto de solidariedade: ao descobrir a história, o dono da loja ofereceu um modelo mais moderno e assumiu a diferença como doação.

O momento da entrega foi cuidadosamente planejado. Antônio foi chamado à escola sob o pretexto de uma reunião interna. Ao sair para a área externa, foi surpreendido pela carreata que dobrava a esquina, com crianças, pais e ex-alunos gritando seu nome, celebrando quem, por tantos anos, zelou pelos filhos de todos.

Mais do que um porteiro, Antônio se tornou referência de cuidado e humanidade. Pais relatam episódios em que ele acompanhou alunos doentes até em casa, memorizou nomes, acolheu famílias e criou laços que ultrapassaram os muros da escola. Diante da surpresa, restou a ele apenas agradecer — incrédulo, emocionado e profundamente tocado.

A história mostra que, quando a gratidão encontra a união, pequenos gestos do dia a dia podem se transformar em grandes homenagens. E, nesse caso, o presente foi apenas a forma encontrada para dizer aquilo que Antônio já ouvia todos os dias, mesmo sem palavras.

