MEC autoriza abertura de novo curso de medicina no Brasil, com vagas abertas a partir de outubro

Curso de Medicina da Faculdade BP terá 100 vagas anuais e início previsto para 2027, com foco em integração entre ensino, hospital e SUS

Gabriel Dias - 18 de abril de 2026

Em comunicado, o Ministério da Educação explicou que a decisão tem caráter técnico (Foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil)

O Ministério da Educação (MEC) autorizou a abertura do curso de Medicina da Faculdade BP, instituição ligada à Beneficência Portuguesa de São Paulo.

A novidade marca a expansão da atuação da entidade no ensino superior, com foco na formação de profissionais alinhados à prática clínica e às demandas do sistema de saúde.

A primeira turma está prevista para janeiro de 2027, com oferta de 100 vagas anuais. O vestibular deve ocorrer em novembro. O projeto foi desenvolvido ao longo de dois anos, envolvendo planejamento acadêmico e adequações regulatórias, priorizando a qualidade na formação.

Curso terá integração com hospital e SUS

A proposta pedagógica do curso se baseia em um modelo integrado, que conecta ensino, prática assistencial e pesquisa desde o início da graduação.

Os alunos terão acesso a atividades dentro das unidades da BP, com contato direto com diferentes perfis de atendimento e com a realidade do Sistema Único de Saúde (SUS).

O curso também segue as Diretrizes Curriculares Nacionais e prevê acompanhamento contínuo do estudante, além de forte integração entre teoria e prática. Entre os recursos disponíveis estão ambientes de simulação, protocolos clínicos e atuação multiprofissional.

Estrutura inclui tecnologia e formação interdisciplinar

Entre os diferenciais, estão o currículo por competências, o uso de tecnologias educacionais e a conexão com projetos de inovação e pesquisa. A formação também inclui disciplinas compartilhadas com cursos como Enfermagem e Psicologia, estimulando a atuação em equipe desde os primeiros anos.

A criação do curso ocorre em um cenário de maior rigor na avaliação do ensino médico no país. Nesse contexto, a instituição afirma ter estruturado o projeto com foco em qualidade, supervisão efetiva e resultados ao longo da formação.

A Beneficência Portuguesa investiu cerca de R$ 70 milhões na estrutura da faculdade, que já conta com cursos de graduação, residências, pós-graduação e formação técnica. A proposta é ampliar a formação médica, mantendo a integração entre ensino, assistência e inovação.

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