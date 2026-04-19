Não é só cortar gordura, nem álcool: os alimentos para regenerar o fígado e melhorar a saúde sem remédios

Mudanças simples na alimentação podem ajudar o organismo a se recuperar de forma natural e melhorar o funcionamento do corpo

Layne Brito - 19 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Quando se fala em cuidar do fígado, muita gente pensa apenas em evitar bebida alcoólica ou cortar alimentos gordurosos. Embora essas atitudes sejam importantes, elas não contam toda a história.

O que você coloca no prato também tem um papel essencial e pode influenciar diretamente na recuperação e no bom funcionamento do organismo.

O fígado é responsável por diversas funções importantes, como ajudar na digestão, processar nutrientes e eliminar substâncias prejudiciais ao corpo.

Quando ele está sobrecarregado, os efeitos podem surgir de forma silenciosa, afetando o bem-estar de maneira geral.

Apesar disso, o organismo possui uma capacidade natural de regeneração.

Esse processo pode ser estimulado quando a alimentação passa a incluir nutrientes que favorecem o equilíbrio do corpo. Em vez de focar apenas em restrições, o segredo está em fazer escolhas mais inteligentes no dia a dia.

Alimentos ricos em fibras, antioxidantes e gorduras boas são grandes aliados nesse cuidado.

Entre eles estão opções simples e acessíveis, como aveia, arroz integral, feijão, lentilha e grão-de-bico, que ajudam na digestão e reduzem a sobrecarga do fígado.

Frutas como maçã, pera, laranja, morango e uva roxa também entram nessa lista, assim como verduras e legumes como brócolis, cenoura, beterraba, espinafre e couve.

Além disso, alimentos com gorduras boas ajudam a reduzir o acúmulo de gordura no fígado.

Peixes como salmão, sardinha e atum são boas opções, assim como sementes de chia e linhaça, nozes e castanhas.

Outros itens como azeite de oliva, abacate, alho e cúrcuma também podem contribuir para um funcionamento mais equilibrado do organismo.

Ao mesmo tempo, reduzir o consumo de produtos ultraprocessados faz diferença.

Alimentos com excesso de açúcar, gordura e aditivos químicos dificultam o trabalho do fígado e podem comprometer seu funcionamento ao longo do tempo.

Também é importante evitar soluções rápidas que prometem resultados imediatos.

Mudanças consistentes e hábitos mais equilibrados tendem a trazer benefícios mais duradouros e seguros para a saúde.

No fim, cuidar do fígado não depende apenas de cortar excessos, mas de construir uma rotina alimentar mais equilibrada.

Pequenas escolhas feitas todos os dias podem ajudar o organismo a funcionar melhor e contribuir para uma vida mais saudável.

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