Fricassê de carne moída: receita irresistível e fácil para salvar o almoço
Cremoso, prático e com preparo rápido, prato é opção certeira para quem quer variar o cardápio sem complicação na cozinha
Tem dias em que tudo o que a gente precisa é de uma receita simples, saborosa e que funcione bem sem exigir horas no fogão. Nessas horas, pratos cremosos e fáceis de montar ganham espaço, principalmente quando conseguem unir ingredientes acessíveis, bom rendimento e aquele sabor de comida que agrada quase todo mundo à mesa.
É justamente esse o caso do fricassê de carne moída, uma versão prática que transforma o almoço comum em uma refeição mais caprichada.
A receita chama atenção por combinar a suculência da carne moída com um creme encorpado e cheio de sabor, feito com milho, creme de leite e requeijão.
O resultado é um prato cremoso, fácil de servir e que ainda ganha uma camada irresistível de queijo derretido por cima.
Para completar, a batata palha entra no fim e garante a crocância que faz toda a diferença.
Outro ponto que torna essa opção ainda mais interessante é a praticidade.
O preparo é rápido, usa ingredientes que muita gente já tem em casa e permite adaptar os temperos de acordo com o gosto de cada família.
Isso faz da receita uma saída perfeita para aqueles dias corridos, quando a ideia é fazer algo gostoso sem complicar a rotina.
Ingredientes
- 500g de carne moída (patinho ou outra de sua preferência)
- 2 latas de milho sem o caldo
- 2 caixinhas de creme de leite
- 1 potinho de requeijão
- Óleo e temperos a gosto
- 1 tomate picado
- Alho e cebola picadinhos
- Cheiro-verde a gosto
- Queijo muçarela ralado
- Batata palha
Modo de preparo
- Bata no liquidificador o milho sem o caldo, o creme de leite e o requeijão até formar um creme liso.
- Em uma panela, aqueça o óleo e refogue a carne moída até dourar.
- Acrescente a cebola e o alho e refogue até ficarem macios.
- Tempere com sal, páprica, pimenta-do-reino ou outros temperos de sua preferência.
- Adicione o tomate picado e o cheiro-verde, misturando bem.
- Despeje o creme batido na panela e mexa até ficar bem incorporado e encorpado.
- Transfira a mistura para uma travessa.
- Cubra com queijo muçarela ralado.
- Leve ao forno por cerca de 15 minutos, até gratinar.
- Finalize com batata palha apenas na hora de servir, para manter a crocância.
Além de saboroso, o fricassê de carne moída também é versátil.
Ele pode ser servido sozinho ou acompanhado de arroz branco e salada, formando uma refeição completa, prática e muito agradável.
Para quem quer fugir do básico sem recorrer a receitas difíceis, essa é uma alternativa que entrega sabor, cremosidade e rapidez na medida certa.
Ver essa foto no Instagram
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!