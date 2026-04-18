Fricassê de carne moída: receita irresistível e fácil para salvar o almoço

Cremoso, prático e com preparo rápido, prato é opção certeira para quem quer variar o cardápio sem complicação na cozinha

Layne Brito -
Fricassê de carne moída
(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube/cozinhadojuba)

Tem dias em que tudo o que a gente precisa é de uma receita simples, saborosa e que funcione bem sem exigir horas no fogão. Nessas horas, pratos cremosos e fáceis de montar ganham espaço, principalmente quando conseguem unir ingredientes acessíveis, bom rendimento e aquele sabor de comida que agrada quase todo mundo à mesa.

É justamente esse o caso do fricassê de carne moída, uma versão prática que transforma o almoço comum em uma refeição mais caprichada.

A receita chama atenção por combinar a suculência da carne moída com um creme encorpado e cheio de sabor, feito com milho, creme de leite e requeijão.

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O resultado é um prato cremoso, fácil de servir e que ainda ganha uma camada irresistível de queijo derretido por cima.

Para completar, a batata palha entra no fim e garante a crocância que faz toda a diferença.

Outro ponto que torna essa opção ainda mais interessante é a praticidade.

O preparo é rápido, usa ingredientes que muita gente já tem em casa e permite adaptar os temperos de acordo com o gosto de cada família.

Isso faz da receita uma saída perfeita para aqueles dias corridos, quando a ideia é fazer algo gostoso sem complicar a rotina.

Ingredientes

  • 500g de carne moída (patinho ou outra de sua preferência)
  • 2 latas de milho sem o caldo
  • 2 caixinhas de creme de leite
  • 1 potinho de requeijão
  • Óleo e temperos a gosto
  • 1 tomate picado
  • Alho e cebola picadinhos
  • Cheiro-verde a gosto
  • Queijo muçarela ralado
  • Batata palha

Modo de preparo

  1. Bata no liquidificador o milho sem o caldo, o creme de leite e o requeijão até formar um creme liso.
  2. Em uma panela, aqueça o óleo e refogue a carne moída até dourar.
  3. Acrescente a cebola e o alho e refogue até ficarem macios.
  4. Tempere com sal, páprica, pimenta-do-reino ou outros temperos de sua preferência.
  5. Adicione o tomate picado e o cheiro-verde, misturando bem.
  6. Despeje o creme batido na panela e mexa até ficar bem incorporado e encorpado.
  7. Transfira a mistura para uma travessa.
  8. Cubra com queijo muçarela ralado.
  9. Leve ao forno por cerca de 15 minutos, até gratinar.
  10. Finalize com batata palha apenas na hora de servir, para manter a crocância.

Além de saboroso, o fricassê de carne moída também é versátil.

Ele pode ser servido sozinho ou acompanhado de arroz branco e salada, formando uma refeição completa, prática e muito agradável.

Para quem quer fugir do básico sem recorrer a receitas difíceis, essa é uma alternativa que entrega sabor, cremosidade e rapidez na medida certa.

 

 

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Layne Brito

Estudante de jornalismo na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e engenheira agrônoma, curiosa e sempre em busca de aprender, observar e contar histórias.

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