Fricassê de carne moída: receita irresistível e fácil para salvar o almoço

Cremoso, prático e com preparo rápido, prato é opção certeira para quem quer variar o cardápio sem complicação na cozinha

Layne Brito - 18 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube/cozinhadojuba)

Tem dias em que tudo o que a gente precisa é de uma receita simples, saborosa e que funcione bem sem exigir horas no fogão. Nessas horas, pratos cremosos e fáceis de montar ganham espaço, principalmente quando conseguem unir ingredientes acessíveis, bom rendimento e aquele sabor de comida que agrada quase todo mundo à mesa.

É justamente esse o caso do fricassê de carne moída, uma versão prática que transforma o almoço comum em uma refeição mais caprichada.

A receita chama atenção por combinar a suculência da carne moída com um creme encorpado e cheio de sabor, feito com milho, creme de leite e requeijão.

O resultado é um prato cremoso, fácil de servir e que ainda ganha uma camada irresistível de queijo derretido por cima.

Para completar, a batata palha entra no fim e garante a crocância que faz toda a diferença.

Outro ponto que torna essa opção ainda mais interessante é a praticidade.

O preparo é rápido, usa ingredientes que muita gente já tem em casa e permite adaptar os temperos de acordo com o gosto de cada família.

Isso faz da receita uma saída perfeita para aqueles dias corridos, quando a ideia é fazer algo gostoso sem complicar a rotina.

Ingredientes

500g de carne moída (patinho ou outra de sua preferência)

2 latas de milho sem o caldo

2 caixinhas de creme de leite

1 potinho de requeijão

Óleo e temperos a gosto

1 tomate picado

Alho e cebola picadinhos

Cheiro-verde a gosto

Queijo muçarela ralado

Batata palha

Modo de preparo

Bata no liquidificador o milho sem o caldo, o creme de leite e o requeijão até formar um creme liso. Em uma panela, aqueça o óleo e refogue a carne moída até dourar. Acrescente a cebola e o alho e refogue até ficarem macios. Tempere com sal, páprica, pimenta-do-reino ou outros temperos de sua preferência. Adicione o tomate picado e o cheiro-verde, misturando bem. Despeje o creme batido na panela e mexa até ficar bem incorporado e encorpado. Transfira a mistura para uma travessa. Cubra com queijo muçarela ralado. Leve ao forno por cerca de 15 minutos, até gratinar. Finalize com batata palha apenas na hora de servir, para manter a crocância.

Além de saboroso, o fricassê de carne moída também é versátil.

Ele pode ser servido sozinho ou acompanhado de arroz branco e salada, formando uma refeição completa, prática e muito agradável.

Para quem quer fugir do básico sem recorrer a receitas difíceis, essa é uma alternativa que entrega sabor, cremosidade e rapidez na medida certa.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Juba Guedes (@cozinhadojuba)

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